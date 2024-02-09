Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

Mil Diyanet Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, müstehcen pavyon sahneleri ile büyük tepki çekti. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar “Sizde hiç utanma yok mu” dedirtti. Dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtik ve RTÜK'e başvuruda bulunduk. Manevi tahribatın tehlikeli boyutlara ulaştığı bir süreci yaşıyoruz. RTÜK bünyesinde mutlaka ‘Ahlak Denetim Kurulu' oluşturulmalı ve buna benzer ahlaksız müstehcen diziler anında yayından kaldırılmalıdır. Mil Diyanet Sen olarak ‘Önce Ahlak ve Maneviyat' eksenli çalışmalarımızı sürdürmeye ve bu bağlamda yetkilileri uyarmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.