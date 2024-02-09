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Medya
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Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

2024-02-09 10:29:48
Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

Yayınlandığı il bölümden itibaren ahlaksızlığı pompalayan İnci Taneleri dizisine tepkiler dinmiyor.

#1
Foto - Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü’nün oynadığı İnci Taneleri dizisinde yayınlanan ilk iki bölümdeki Dilber’in pavyon sahneleri büyük tepki toplamıştı.

#2
Foto - Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

İlk olarak Ankara Seymenler Kulübü Derneği başkanı Şerafettin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İnci Taneleri dizisinin yayından kaldırılması için RTÜK’e bizzat başvuru yaptıklarını söyledi.

#3
Foto - Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

Bu konuda kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini ileten Demir, İnci Taneleri'nin Ankara ve Ankara kültürünü yanlış yansıttığını ifade ederek yapımcıya dava açtıklarını dizinin yayından kaldırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını iletti.

#4
Foto - Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

Dizinin genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğuna yer veren Demir, Ankara’nın “Bir ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli unsuru” olduğunu belirterek Oğuz kültürünün bugünlere kadar gelmesine ve yaşanmasına vesile olan SEYMENLİK kültürü ile dizinin bağdaştırılmasının yanlış olduğunu aktardı.

#5
Foto - Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

Ankara Seymenler Kulübü Derneği’nin yanı sıra Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de dizinin kısa bir zamanda yayından kaldırılması için RTÜK’e başvuruda bulunacaklarını belirtti.

#6
Foto - Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

Mil Diyanet Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, müstehcen pavyon sahneleri ile büyük tepki çekti. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar “Sizde hiç utanma yok mu” dedirtti. Dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtik ve RTÜK'e başvuruda bulunduk. Manevi tahribatın tehlikeli boyutlara ulaştığı bir süreci yaşıyoruz. RTÜK bünyesinde mutlaka ‘Ahlak Denetim Kurulu' oluşturulmalı ve buna benzer ahlaksız müstehcen diziler anında yayından kaldırılmalıdır. Mil Diyanet Sen olarak ‘Önce Ahlak ve Maneviyat' eksenli çalışmalarımızı sürdürmeye ve bu bağlamda yetkilileri uyarmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

#7
Foto - Geç bile kalındı! Rezil dizi İnci Taneleri'ne balyoz insin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile yapılan ilk görüşmeden de bahseden Şerafettin Demir, kendilerine gereken dosyaları ve evrakları teslim ettiklerini söyleyerek başvurunun takipçisi olacaklarını yineledi.

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