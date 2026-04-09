Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

İsrail'in Lübnan, Suriye, Yemen ve İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının ve katliamların, büyük kayıplara ve acılara sebep olduğunu anlatan Demirtaş, şunları kaydetti: "İşgallere, hukuksuz ablukaya, soykırıma ve katliamlara karşı durmak için bugün buradayız. Buradan bir kere daha tüm dünyaya harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in Filistinli tutsakların idam edilmesine yönelik yasayı onaylaması bir insanlık suçudur. Uluslararası kuruluşlar ve devletler bir an önce harekete geçmeli ve bu hukuksuz kararın durdurulması için gereken adımları atmalıdır. Bu hukuksuz idam kararlarını engellemek tüm insanlığın borcudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm devletleri, bu yasayı savaş suçu olarak tanımaya ve diplomatik, ekonomik yaptırımları derhal başlatmaya çağırıyoruz."