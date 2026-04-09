  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Gabar mı doğuyor? Türkiye'nin ünlü holdingi bu işe büyük para yatırdı, o ile petrolü bulmaya gidiyor Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'lar için APKWS kararı Uzmanlardan  sakın yapmayın uyarısı: Mutfaktaki büyük hata hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Gün içerisinde pek çoğumuz bu detayı atlıyoruz! Ruh halinizi bozan şey bu olabilir Çıtır çıtır, çiğnenebilir ve yumuşak:  Popülerleşen bir yemek trendi! Sakaltutan’da hayat durdu! Nisan ayında kar sürprizi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

İstanbul’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla araç konvoyu düzenlendi. Vatan Caddesi’nde toplanan grup, açıklamanın ardından Filistin ve Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla konvoy oluşturdu.

#1
Foto - Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

İstanbul’da Gazze’ye destek vermek ve İsrail’in saldırılarını protesto etmek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çok sayıda kişi Vatan Caddesi’nde bir araya geldi.

#2
Foto - Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

“Coğrafyamızda İşgal ve Katliam İstemiyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada, katılımcılar hem Gazze’de yaşananlara hem de bölgedeki çatışmalara dikkat çekti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Coğrafyamızda İşgal ve Katliam İstemiyoruz" sloganı ile düzenlenen araç konvoyuna katılanlar, Vatan Caddesi'nde bir araya geldi.

#3
Foto - Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

Grup adına açıklama yapan Genç İHH İstanbul Başkanı Muaz Talha Demirtaş, tarihin en büyük soykırımlarından birine karşı insanlığı savunmak için toplandıklarını söyledi. Zulme karşı durmanın yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak mücadelesi olduğunu belirten Demirtaş, "İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları, Filistin'den Yemen'e, Lübnan'dan Suriye'ye ve son olarak İran'a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor." dedi.

#4
Foto - Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

Demirtaş, Filistin'de uzun yıllardır süren işgal ve ablukanın, Ekim 2023'ten sonra tam anlamıyla soykırıma dönüştüğünü belirterek "Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin gerçekleştirilen katliamlar, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Yine Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve sivillere yönelik şiddet, Filistin halkının yaşama hakkını elinden almakta, tam anlamıyla bir haydutluk sergilenmektedir. Gazze'deki şehit sayısının resmi rakamların çok daha üzerinde olduğu, sayıları dâhi tespit edilemeyen on binlerce sivilin enkaz altında kaldığı ve açlığın bir silah olarak kullanıldığı acı bir gerçektir." diye konuştu.

#5
Foto - Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

İsrail'in Lübnan, Suriye, Yemen ve İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırının ve katliamların, büyük kayıplara ve acılara sebep olduğunu anlatan Demirtaş, şunları kaydetti: "İşgallere, hukuksuz ablukaya, soykırıma ve katliamlara karşı durmak için bugün buradayız. Buradan bir kere daha tüm dünyaya harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in Filistinli tutsakların idam edilmesine yönelik yasayı onaylaması bir insanlık suçudur. Uluslararası kuruluşlar ve devletler bir an önce harekete geçmeli ve bu hukuksuz kararın durdurulması için gereken adımları atmalıdır. Bu hukuksuz idam kararlarını engellemek tüm insanlığın borcudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm devletleri, bu yasayı savaş suçu olarak tanımaya ve diplomatik, ekonomik yaptırımları derhal başlatmaya çağırıyoruz."

#6
Foto - Gazze'ye destek için araçlar yollara döküldü

Açıklamanın ardından gruptakiler, tekbirler eşliğinde araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Filistin ve Türk bayraklarıyla süslenen araçların oluşturduğu konvoy turu, İsrail'in Levent'teki Konsolosluğu'nun önünden geçerek Mecidiyeköy'deki ABD Konsolosluğu önünde sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23