Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'lar için APKWS kararı
Türkiye'nin Katar ve Umman'dan almaya hazırlandığı Eurofighter Typhoon savaş uçakları çok konuşulacak bir kabiliyet daha kazandı.
Türkiye'nin Katar ve Umman'dan almaya hazırlandığı Eurofighter Typhoon savaş uçakları çok konuşulacak bir kabiliyet daha kazandı.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağından APKWS lazer güdüm kiti ile donatılmış roketler test edildi ve yerdeki hedefler vuruldu.
BAE Systems, Birleşik Krallık’taki Warton uçuş test merkezinde Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, APKWS lazer güdüm kiti ile donatılmış roketleri Eurofighter Typhoon savaş uçağından başarıyla ateşlediğini duyurdu. Birleşik Krallık askeri test sahasında yerdeki bir hedefi tam isabetle vuran sistem, Typhoon’un zaten geniş olan silah envanterine düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli bir çözüm eklemeyi hedefliyor.
BAE Systems tarafından ABD’de üretilen APKWS lazer güdüm kiti, standart güdümsüz roketleri hassas mühimmatlara dönüştüren bir teknoloji sunuyor. Şirkete göre bu test, Typhoon gibi gelişmiş bir platformun sadece ağır ve pahalı füzeler (Meteor, Storm Shadow, Brimstone) değil, aynı zamanda operasyon maliyetini ciddi oranda düşüren “ekonomik” silahları da etkin kullanabileceğini kanıtladı.
Özellikle küçük hedefler ve İHA’lara karşı (Counter-UAS) pahalı füzelerin harcanması yerine, APKWS gibi uygun maliyetli çözümler modern hava kuvvetleri için stratejik bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.
APKWS kiti halihazırda F-16, A-10 gibi sabit kanatlı uçaklarda ve birçok helikopter platformunda aktif olarak kullanılıyor. Typhoon üzerinde gerçekleştirilen bu başarılı yer testi, projenin bir sonraki aşaması olan hava-hava hedefleri (insansız hava araçları veya seyir füzeleri gibi) üzerindeki testlerin önünü açtı.
BAE Systems Hava Operasyonları Genel Müdürü Richard Hamilton, bu yeteneğin Typhoon için “oyun değiştirici” olduğunu ve uçağın halihazırdaki etkileyici silah menzilini daha da güçlendireceğini belirtti. Bu entegrasyon, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın ulusal savunma kabiliyetlerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.
Meteor uzun menzilli hava-hava füzeleri ve Brimstone gibi hassas vuruş mühimmatlarıyla donatılan Eurofighter Typhoon, APKWS entegrasyonuyla birlikte hem mevcut hem de gelecekteki çatışma ortamlarında çok daha esnek bir yapıya kavuşacak. Özellikle İHA tehditlerine karşı “uygun fiyatlı önleme” seçeneklerinin geliştirilmesi, uçağın operasyonel ömrünü ve sahadaki etkinliğini artıracaktır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23