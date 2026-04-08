Arap Dünyasından Çarpıcı Analiz: "İran Neden Türkiye'ye Dokunamıyor?"
Arap Dünyasından Çarpıcı Analiz: "İran Neden Türkiye'ye Dokunamıyor?"

Orta Doğu’daki dengeler üzerine Arap medyasında yayınlanan bir analiz, İran’ın bölge ülkelerine yönelik agresif tutumunun neden Türkiye sınırında durduğunu mercek altına aldı. Analizde, Türkiye’nin sahip olduğu stratejik derinlik, askeri kapasite ve liderlik profiliyle İran için "geçilemez bir kale" olduğu vurgulanıyor.

Arap analistlere göre, İran’ın Türkiye’yi doğrudan hedef almamasının temel nedenlerinden biri, Türkiye topraklarında bulunan kritik askeri tesisler. Adana’daki İNCİRLİK Hava Üssü, Malatya’daki KÜRECİK Radar Üssü ve İzmir’deki NATO Üssü, Tahran için caydırıcı birer unsur olarak görülüyor. Analizde, "Tahran iyi biliyor ki Türkiye’deki bu üslerin hedef alınması durumunda Ankara, bazı Arap ülkelerinin aksine asla sessiz kalmayacaktır," ifadelerine yer veriliyor.

Dört Bir Yandan Kuşatma Riski

Videoda paylaşılan haritalı analizde, Türkiye’ye yönelik olası bir saldırının İran için "intihar" anlamına geleceği savunuluyor. Türkiye’nin tepkisinin sadece savunma ile sınırlı kalmayacağı; İran’ın batıdan İsrail füzeleri, kuzeyden Türk İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA) ve güneyden ABD savaş uçaklarıyla tam bir kuşatma altına alınacağı belirtiliyor. Ayrıca Türkiye’nin güçlü hava savunma sistemlerinin, İran’ın balistik füzelerini henüz hedefine ulaşmadan imha etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanıyor.

Liderlik ve Siyasi İrade Faktörü

Analizin en dikkat çeken kısımlarından birini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki duruşu oluşturuyor. Arap medyasındaki değerlendirmede şu ifadelere yer veriliyor:

"Trump’ın bölgede saygı duyduğu tek lider Erdoğan’dır. Bu saygı paranın gücünden değil, Türkiye’nin siyasi iradesi ve devlet gücünden kaynaklanıyor. Erdoğan, Orta Doğu’da sözü dinlenen ve hamleleri kestirilemeyen bir aktör."

Dev Yüzölçümü ve Stratejik Genişlik

Türkiye’nin coğrafi büyüklüğünün de askeri bir avantaj olduğu belirtilen haberde; Türkiye’nin yüzölçümünün İngiltere, Portekiz, Tunus, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İsviçre, Almanya, Lübnan, Slovenya ve Belçika’nın toplamından bile büyük olduğu hatırlatılıyor. Bu devasa yüzölçümünün, askeri strateji açısından işgali veya topyekün felç edilmeyi imkansız kılan bir derinlik sunduğu ifade ediliyor.

Arap dünyasında geniş yankı uyandıran bu analiz, Türkiye’nin bölgesel bir denge unsuru olarak "yumuşak güç" ile "sert güç" arasındaki dengeyi başarıyla kurduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi
Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Gündem

Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!
Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Gündem

Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas
Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Dünya

Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas

Yorumlar

Çok Basit

Bir Türk ata sözü der ki; Deli deliyi görünce sopasını saklarmış.

Doğrusu...

Çünkü Türkiye hâlâ Ehl-i Sünnet'in en muhkem kalesidir, nitekim İran da Şîa'nındır!!!...Hududumuz 1639'da Sultân IV. Murâd devrinde imzâlanan Kasr-ı Şirîn antlaşmasından beri hemen hemen aynıdır..
