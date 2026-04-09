Yeni Gabar mı doğuyor? Türkiye'nin ünlü holdingi bu işe büyük para yatırdı, o ile petrolü bulmaya gidiyor

- Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından Diyarbakır İli, Bismil İlçesi Gündiabdi Köyü sınırları içindeki AR/ÇPA/K/M45-b ruhsat numaralı sahada Çöltepe-1 ve Çöltepe-1 lokasyonlarında ham petrol arama, çıkarma ve depolama faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 20,3 milyon TL olarak öngörülüyor.
Proje kapsamında yaklaşık 53 bin metrekarelik arazi içinde yapılacak sismik çalışmalar sonucunda sondaj kuyuları açılacak.
Sondaj çalışmaları ile alandaki petrolün varlığı ve özellikleri belirlenecek. Petrol varlığının tespiti halinde çıkarma işlemleri yapılacak.
Arama kuyusu sondajları ilk kuyunun açılmasına müteakip jeolojik ve jeofizik değerlendirme sonucu saha sağım alanının belirlenmesi ve üretimin arttırılması amacıyla yılda 2 ya da 3 defa yapılıyor.
Her sondaj için kiralanan/istimlak edilen lokasyon alanlarının 1-2 ay için de inşası yapılıyor akabinde sondaj işlemi 1-3 ay için de tamamlanıyor. Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
