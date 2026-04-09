Yüzde 10-80 şarj sadece 12 dakika! Nissan'dan 20 bin dolara SUV
Nissan, NX8 SUV modelini Çin’de satışa sundu. Elektrikli ve menzil uzatıcı versiyonlarıyla gelen model; 650 km menzil, ultra hızlı şarj ve iddialı fiyatıyla dikkat çekiyor.
Nissan, Çin pazarında yeni SUV modeli NX8’i satışa çıkardı. Tam elektrikli ve menzil uzatıcı seçeneklerle sunulan araç, uzun menzili, ultra hızlı şarj kapasitesi ve rekabetçi fiyatıyla öne çıktı.
Nissan, büyüyen elektrikli araç rekabetinde elini güçlendirecek yeni SUV modeli NX8’i resmen satışa sundu. Çin pazarına yönelik hazırlanan model, hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcı versiyonlarla kullanıcıların karşısına çıktı. Markanın yeni enerjili araç sınıfındaki en iddialı adımlarından biri olarak görülen NX8, özellikle fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor. Aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 22 bin dolar seviyesinde açıklanırken, en üst donanımlı versiyonun fiyatı 27 bin 600 dolara kadar çıkıyor.
NX8’in en çok konuşulan özelliklerinden biri hızlı şarj kabiliyeti oldu. Nissan, aracın gelişmiş altyapısı sayesinde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine yalnızca 12 dakikada ulaşabildiğini belirtiyor.
Bu performansın arkasında ise 800 voltluk silikon karbür tabanlı sistem bulunuyor. Böylece model, sadece menzil değil, günlük kullanım pratikliği açısından da güçlü bir alternatif haline geliyor.
Tam elektrikli NX8, tek motorlu yapıda iki farklı güç seçeneğiyle geliyor. Araçta 215 kW ve 250 kW’lık motor seçenekleri sunulurken, batarya kapasitesi 81 kWsa seviyesine kadar çıkıyor. Bu teknik yapı sayesinde modelin azami menzilinin 650 kilometreye ulaştığı ifade ediliyor. Böylece NX8, şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yol beklentisi olan kullanıcıları da hedefliyor.
Nissan, NX8’i yalnızca tam elektrikli olarak değil, menzil uzatıcı sistemle de sunuyor. Bu versiyonda 1.5 litrelik turbo benzinli motor, 250 kW gücündeki elektrik motoruyla birlikte çalışıyor.
Bu yapı, araca 310 kilometrelik saf elektrikli sürüş imkanı sağlarken toplam menzili 1.450 kilometreye kadar taşıyor. Bataryanın devreden çıktığı durumda yakıt tüketiminin 100 kilometrede 4,51 litre olarak açıklandığı belirtiliyor.
NX8, teknoloji tarafında da üst sınıfa göz kırpıyor. Araçta lidar dahil toplam 29 sensör yer alıyor. Bu sistemler sayesinde otoyolda ve şehir içinde gelişmiş sürüş destek özellikleri devreye giriyor. Modelde, gelişmiş rota destekli sürüş fonksiyonları ve otomatik park gibi özellikler sunuluyor. Bu sistemlerin yapay zeka destekli bir sürüş altyapısıyla çalıştığı ifade ediliyor.
Yeni SUV’un iç mekanında dijital teknoloji belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Kabinde çift 15.6 inç ekran, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 63 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display bulunuyor. Araçta kullanılan yeni nesil işletim sistemi ve güçlü işlemci desteği, multimedya tarafında daha akıcı ve hızlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu da NX8’i yalnızca ulaşım aracı değil, aynı zamanda yüksek teknoloji odaklı bir yaşam alanı haline getiriyor.
NX8, Nissan’ın Çin’de hızla büyüyen elektrikli ve yeni enerjili araç pazarındaki iddiasını güçlendiren modellerden biri olarak öne çıkıyor. Uygun fiyat, yüksek menzil, hızlı şarj ve gelişmiş sürüş teknolojilerini aynı pakette sunması, modeli rekabetçi hale getiriyor. Özellikle elektrikli SUV pazarında fiyat baskısının arttığı bir dönemde Nissan’ın bu modeli, markanın yeni dönemde daha agresif bir strateji izlediğini ortaya koyuyor.
