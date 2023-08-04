2023-08-04 22:46:01 Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek
Abluka altındaki Gazzeliler Filistin'i sanal gerçeklik gözlükleriyle gezebilecek.
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Abluka altındaki Gazzeliler Filistin'i sanal gerçeklik gözlükleriyle gezebilecek.
Gazzeli genç kız Seca Ebu Delal, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Filistin'de özgürce hareket edemeyen bölge halkına ülkenin önemli yerlerini tanıtmak için sanal ortamda proje geliştirdi.
Ebu Delal ve ona destek veren bir grup genç, "Pal Vr" adı verdikleri projeyle Filistin'deki tarihi ve turistik yerlerin 360 derecelik görüntülerini kaydediyor.
Proje kapsamında kullanıcılar, sanal gerçeklik gözlükleriyle tarihi mekanları gezebiliyor.
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