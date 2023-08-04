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Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek
Dünya
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Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

2023-08-04 22:46:01
Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

Abluka altındaki Gazzeliler Filistin'i sanal gerçeklik gözlükleriyle gezebilecek.

#1
Foto - Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

Gazzeli genç kız Seca Ebu Delal, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Filistin'de özgürce hareket edemeyen bölge halkına ülkenin önemli yerlerini tanıtmak için sanal ortamda proje geliştirdi.

#2
Foto - Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

Ebu Delal ve ona destek veren bir grup genç, "Pal Vr" adı verdikleri projeyle Filistin'deki tarihi ve turistik yerlerin 360 derecelik görüntülerini kaydediyor.

#3
Foto - Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

Proje kapsamında kullanıcılar, sanal gerçeklik gözlükleriyle tarihi mekanları gezebiliyor.

#4
Foto - Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

#5
Foto - Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

#6
Foto - Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

#7
Foto - Gazzeliler Filistin'i artık böyle gezebilecek

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