2023-06-16 18:52:32 Gazzeli çocukların hafızlık hayali
Gazze'de okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Kuran-ı Kerim hafızlık kurslarına olan ilgi arttı.
Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Türkiye'nin İHA'larına talip oldular, hemen istiyorlar
Türkiye'ye atılacak olası balistik füzeyi engelleme görevi görüyordu! İspanya son kararını ilan etti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geliriyle ilgili müthiş gelişme! Para bundan sonra bakın nereye gidecek
Gazze'de okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Kuran-ı Kerim hafızlık kurslarına olan ilgi arttı.
Yaşları 7 ile 14 arasında değişen yüzlerce kız çocuğu, Gazze'deki et-Takva Camisi'ndeki Kuran kurslarına katılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23