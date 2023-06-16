  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
Gazzeli çocukların hafızlık hayali

2023-06-16 18:52:32
Gazzeli çocukların hafızlık hayali

Gazze'de okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Kuran-ı Kerim hafızlık kurslarına olan ilgi arttı.

#1
Foto - Gazzeli çocukların hafızlık hayali

Yaşları 7 ile 14 arasında değişen yüzlerce kız çocuğu, Gazze'deki et-Takva Camisi'ndeki Kuran kurslarına katılıyor.

#2
Foto - Gazzeli çocukların hafızlık hayali

#3
Foto - Gazzeli çocukların hafızlık hayali

#4
Foto - Gazzeli çocukların hafızlık hayali

#5
Foto - Gazzeli çocukların hafızlık hayali

#6
Foto - Gazzeli çocukların hafızlık hayali

Türkiye 50 ton toryumla senelik enerji ihtiyacını karşılar
Gündem

Türkiye 50 ton toryumla senelik enerji ihtiyacını karşılar

Asya ülkesi, enerjide daha bağımsız hale gelebilmek için toryum kaynaklarına başvuracak. Çin'in 20 bin yıllık elektrik ihtiyacının karşılana..
Katar'dan çok önemli karar!
Ekonomi

Katar'dan çok önemli karar! "Trabzon'a değer katacak"

Katar Hava Yolları Doha'dan Trabzon'a direkt uçak seferleri başlattı.
Cüneyt Özdemir’in feleği şaşacak! Çok fena çok
Medya

Cüneyt Özdemir’in feleği şaşacak! Çok fena çok

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yükselen dalgayı iyi okuduklarına inanıp seçim totosunda tüm sermayelerini muhalefete yatıran gazetecil..
Hakan Fidan'dan flaş karar
Gündem

Hakan Fidan'dan flaş karar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büy..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyada bir ilk! Gölge kabinenin detayları belli oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyada bir ilk! Gölge kabinenin detayları belli oldu

Yeni Meclis’te 14 Haziran itibaren Erdoğan kabinesine paralel bir ikinci kabinenin, gölge kabinenin kuruluşuna tanık olduk. Murat Yetkin, b..
Selçuk Bayraktar’dan bomba paylaşım! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu
Gündem

Selçuk Bayraktar’dan bomba paylaşım! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın yüksek irtifadaki uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayrakt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23