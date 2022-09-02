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Dünya
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Gazze’den güzel haberler de geliyor!

2022-09-02 09:32:41
Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İşgalci İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli haberlerinden sonra güzel haberler de gelmeye başladı.

#1
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.

#2
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.

#3
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.

#4
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.

#5
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

#6
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

#7
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

#8
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

#9
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

#10
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

#11
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

#12
Foto - Gazze’den güzel haberler de geliyor!

İcazet töreninden görüntüler...

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