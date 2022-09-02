2022-09-02 09:32:41 Gazze’den güzel haberler de geliyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli haberlerinden sonra güzel haberler de gelmeye başladı.
İşgalci İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli haberlerinden sonra güzel haberler de gelmeye başladı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.
Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.
Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.
İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.
İcazet töreninden görüntüler...
İcazet töreninden görüntüler...
İcazet töreninden görüntüler...
İcazet töreninden görüntüler...
İcazet töreninden görüntüler...
İcazet töreninden görüntüler...
İcazet töreninden görüntüler...
İcazet töreninden görüntüler...
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