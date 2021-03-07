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Dünya
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Gazze'de füze saldırısı! Yürek yakan kareler

2021-03-07 16:01:58
Gazze'de füze saldırısı! Yürek yakan kareler

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi açıklarına füze düşmesi nedeniyle 3 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, Gazze'nin güney bölgesi açıklarında bulunan balıkçı teknesine bir füzenin isabet ettiğini belirtti.

#2
Foto - Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

Teknede bulunan 3 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini aktaran Ayyaş, füzenin nereden atıldığını henüz bilmediklerini kaydetti.

#3
Foto - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, derin üzüntü yaşadı. Görüntüler yürekleri dağladı.

Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, derin üzüntü yaşadı. Görüntüler yürekleri dağladı.

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