  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Gazze'de can kaybı 40 bin 602’ye yükseldi

#2
Foto - Gazze'de can kaybı 40 bin 602’ye yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Herkes çok şaşıracak
Aktüel

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili flaş gelişme! Herkes çok şaşıracak

Diyarbakır karş karış aranıyordu! Acı durumla ile ilgili gündem olan çalışmalar devam ederken Adalet Bakanı Tunç, meydana gelen gelişmeleri ..
Suriye'de savaş uçağı düştü
Dünya

Suriye'de savaş uçağı düştü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağının düştüğü bidirildi.
Büyük bir doğalgaz rezervi keşfedildi! Denizden resmen fışkırıyor
Dünya

Büyük bir doğalgaz rezervi keşfedildi! Denizden resmen fışkırıyor

Avusturya merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi OMV, Norveç Denizi'nde önemli bir doğalgaz keşfine imza attı.
Fetö’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe! Çok sayıda mankurt yakalandı
Gündem

Fetö’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe! Çok sayıda mankurt yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı...
"Sen Allah mısın" dedi ve ceza aldı
Gündem

"Sen Allah mısın" dedi ve ceza aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert ifadelerde bulunan Bolu Belediye Ba..
Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı
Dünya

Hamas'tan İslam alemi ve tüm dünyaya çağrı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İslam dünyası ve Arap ülkelerine "Gazze'yi tek başına bırakmayın" diyerek, çağrıda bulundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23