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Dünya
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Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

2024-06-19 09:47:01
Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

UNRWA, İsrail'in insani yardıma getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze'deki insanların 'felaket' düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Şeridi'nde 50.000'den fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ajans Cumartesi günü yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnsani yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze'deki insanlar korkunç boyutlarda açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket."

#1
Foto - Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

UNICEF Sözcüsü James Elder de sadece Gazze'ye yardım sokmanın değil, aynı zamanda savaştan zarar görmüş kıyı bölgesine yardım dağıtmanın da ne kadar zor olduğunu anlattı. Al Jazeera'ye konuşan Elder, "BM'nin kuruluşundan bu yana yaşanan tüm savaşlardan daha fazla yardım görevlisi bu savaşta öldürüldü" dedi.

#2
Foto - Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

Elder, Çarşamba günü UNICEF'in 10.000 çocuk için bir kamyon dolusu beslenme ve tıbbi malzeme götürme görevi olduğunu söyledi. Görevleri, İsrailli yetkililer tarafından önceden onaylanmış olan yardımı Deyr el Belah'tan Gazze Şehrine götürmekti; bu gidiş dönüş 40 kilometre uzunluğunda bir mesafeydi.

#3
Foto - Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

"13 saat sürdü ve bunun sekiz saatini kontrol noktalarında, 'kamyon mu kamyonet mi' gibi evrak işleriyle uğraşarak geçirdik." dedi. "Gerçek şu ki bu kamyonun girişine izin verilmedi. Bu 10.000 çocuk bu yardımı alamadı... İşgalci güç olarak İsrail'in bu yardımı kolaylaştırmak gibi yasal bir sorumluluğu var."

#4
Foto - Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

Refah'taki ana kara geçişlerinden biri, İsrail güçlerinin geçen ayın başlarında bölgeyi ele geçirmesinden bu yana kapalı. Bu hamle Gazze'nin güney ve orta kesimlerinde kıtlık korkularını arttırdı. BM Dünya Gıda Programı İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau bu hafta Filistinlilerin durumunu değerlendirmek üzere Gazze'de iki gün geçirdi ve yaşanan zorlukların "daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemediğini" söyledi. "Gazze'nin güneyindeki durum hızla kötüye gidiyor. Güney Gazze'de bir milyon insan, yakıcı yaz sıcağında sahil boyunca uzanan son derece sıkışık bir bölgede temiz su ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir şekilde sıkışıp kalmış durumda. Kanalizasyon nehirlerinin içinden geçiyorduk." dedi Skau.

#5
Foto - Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

Sağcı İsrailliler yardım sevkiyatının Gazze'ye ulaşmasını engellemek için aylardır protesto gösterileri düzenliyor ve yolları kapatarak bölgeye yönelik umutsuzca ihtiyaç duyulan yardım akışını daha da zorlaştırıyor. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye giden insani yardım konvoylarını engelleyen ve onlara zarar veren "şiddet yanlısı aşırılıkçı" bir İsrailli gruba yaptırım uyguladı. Gazze'ye yapılan yardımların neredeyse tamamını koordine eden UNRWA da, İsrail'in Gazze'deki 13.000 çalışanından birkaçını 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına karışmakla suçladığı Ocak ayından bu yana kriz içinde. Bu iddia, aralarında en büyük bağışçı ABD'nin de bulunduğu pek çok ülkenin ajansa sağladığı fonları aniden askıya almasına yol açarak ajansın yardım ulaştırma çabalarını sekteye uğrattı. UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini defalarca İsrail'in fonları askıya alma hamlelerinin zaten İsrail'in aralıksız bombardımanıyla sarsılan Filistinliler için "ek toplu cezalandırma" olduğunu söyledi. Kaynak: Mepa News, Ajanslar

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