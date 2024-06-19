Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!

Sağcı İsrailliler yardım sevkiyatının Gazze'ye ulaşmasını engellemek için aylardır protesto gösterileri düzenliyor ve yolları kapatarak bölgeye yönelik umutsuzca ihtiyaç duyulan yardım akışını daha da zorlaştırıyor. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'ye giden insani yardım konvoylarını engelleyen ve onlara zarar veren "şiddet yanlısı aşırılıkçı" bir İsrailli gruba yaptırım uyguladı. Gazze'ye yapılan yardımların neredeyse tamamını koordine eden UNRWA da, İsrail'in Gazze'deki 13.000 çalışanından birkaçını 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına karışmakla suçladığı Ocak ayından bu yana kriz içinde. Bu iddia, aralarında en büyük bağışçı ABD'nin de bulunduğu pek çok ülkenin ajansa sağladığı fonları aniden askıya almasına yol açarak ajansın yardım ulaştırma çabalarını sekteye uğrattı. UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini defalarca İsrail'in fonları askıya alma hamlelerinin zaten İsrail'in aralıksız bombardımanıyla sarsılan Filistinliler için "ek toplu cezalandırma" olduğunu söyledi. Kaynak: Mepa News, Ajanslar