2024-06-19 09:47:01 Gazze'de 50.000'den fazla çocuk açlık nedeniyle acil tedaviye muhtaç!
UNRWA, İsrail'in insani yardıma getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Gazze'deki insanların 'felaket' düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Şeridi'nde 50.000'den fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ajans Cumartesi günü yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnsani yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze'deki insanlar korkunç boyutlarda açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket."