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Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti

2023-07-13 10:16:52
Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Foto - Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti

Saldırganın gazinonun girişinde bekleyerek, çıkanlara rastgele ateş ettiği belirlendi.

#2
Foto - Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanlarının Tabakhane bölgesinde bulunan bir gazinoda çıkan tartışma sonrasında dışarıya çıkan Muhammed A., yanında getirdiği tüfekle bir gazinonun girişinde beklemeye başladı.

#3
Foto - Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti

Muhammed A., gazinodan çıkanlara doğru rastgele ateş etmeye başladı.

#4
Foto - Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti

Silah seslerinin üzerine dışarıya yönelen Ayhan K., Murat C. ve Deniz Karakaş çıkan çatışmada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

#5
Foto - Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti

Hastanede tedavi altına alınan Deniz Karakaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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