Gaziantep'te üretiliyor dünyaya satılıyor

Bakır eşya kullanımının azalması üzerine kentteki bakır ustaları, sektörden çekilmek yerine hediyelik bakır eşya üretimine yönelerek kendilerine yeni bir gelir kapısı açmayı başardı. Bakır ustaları, her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte bir dönem kaybolmaya yüz tutan bakırcılık mesleğini, yaptıkları yeni model ve tasarımlarla yeniden canlandırıyor. Emektar bakır ustalarının ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve diğer ürünler çeşitli motiflerle süslenerek Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Daha önceki yıllarda sadece bakırdan mutfak eşyası üretimi yapan kentteki bakır ustaları, son yıllarda yaptıkları farklı modellerle bakıra olan ilgiyi artırdı. Gaziantep'te talebin ve mesleğe ilginin azalması nedeniyle unutulmaya yüz tutan bakır işlemeciliği, son dönemde bakır ustaları tarafından üretilen yeni ürünlerle tekrar rağbet görmeye başladı. Bakırcılık mesleğinin, bakırdan mutfak ve hediyelik eşyalara artan ilgi ile birlikte tekrar eski canlılığını yaşamaya başladığını belirten Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, son yıllarda bakır eşyaların tekrar mutfağa girdiğini söyledi. Açık, Gaziantep'ten Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her köşesine hediyelik bakır ihracatı yapmaya başladıklarını söyledi.