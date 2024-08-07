  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Gaziantep'te üretiliyor dünyaya satılıyor

2024-08-07 11:06:03
Gaziantep'te üretiliyor dünyaya satılıyor

Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle üretilen bakır eşyalar dünya pazarına ulaşıyor.

#1
Foto - Gaziantep'te üretiliyor dünyaya satılıyor

Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentini elinde bulunduran Gaziantep'in geleneksel yöntemlerle üretilen bakır eşyaları, Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarında da yoğun ilgi görüyor.

#2
Foto - Gaziantep'te üretiliyor dünyaya satılıyor

Bakır eşya kullanımının azalması üzerine kentteki bakır ustaları, sektörden çekilmek yerine hediyelik bakır eşya üretimine yönelerek kendilerine yeni bir gelir kapısı açmayı başardı. Bakır ustaları, her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte bir dönem kaybolmaya yüz tutan bakırcılık mesleğini, yaptıkları yeni model ve tasarımlarla yeniden canlandırıyor. Emektar bakır ustalarının ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve diğer ürünler çeşitli motiflerle süslenerek Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor. Daha önceki yıllarda sadece bakırdan mutfak eşyası üretimi yapan kentteki bakır ustaları, son yıllarda yaptıkları farklı modellerle bakıra olan ilgiyi artırdı. Gaziantep'te talebin ve mesleğe ilginin azalması nedeniyle unutulmaya yüz tutan bakır işlemeciliği, son dönemde bakır ustaları tarafından üretilen yeni ürünlerle tekrar rağbet görmeye başladı. Bakırcılık mesleğinin, bakırdan mutfak ve hediyelik eşyalara artan ilgi ile birlikte tekrar eski canlılığını yaşamaya başladığını belirten Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, son yıllarda bakır eşyaların tekrar mutfağa girdiğini söyledi. Açık, Gaziantep'ten Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her köşesine hediyelik bakır ihracatı yapmaya başladıklarını söyledi.

#3
Foto - Gaziantep'te üretiliyor dünyaya satılıyor

Gaziantep'te üretilen bakır eşyaların büyük bir ilgi gördüğünü belirten Açık, "Gaziantep bakırcılığı ve bakır işlemeciliği yerli ve yabancı turistlere hitap ediyor. İşimiz yeni model çıkartmak. Müşterilerimizin isteğine göre çalışıyoruz” dedi.

#4
Foto - Gaziantep'te üretiliyor dünyaya satılıyor

Bakır işlemeciliğiyle tarihe ışık tuttuklarını belirten Açık, "Gaziantep'teki bakırcılığa yalnız bakır olarak baktığımızı sanmayın, tarihimizi ve kültürümüzü canlandırıyoruz. Bakırın üstüne Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işliyoruz. Biz mutfaklarda tekrar bakıra döndük. Yerli ve yabancı turistler bakıra çok rağbet gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bakır eşyaların Avrupa ülkelerinde ilgi gördüğünü belirten Açık, "Gaziantep'te ürettiğimiz ürünlerin çoğu ihraç ediliyor. Ürünlerimizi Avrupa ülkelerine ve dünyanın her yerine gönderiyoruz. Ürünlerimizi yabancı ülkelerin yüzde 90ına satıyoruz. Bakır işlemeciliği ve sedef kakmacılığın coğrafi işareti bizde” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Savunma Bakanı Austin tehditler savurdu
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin tehditler savurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, yaptığı açıklamada tehditler savurdu.
Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar
Ekonomi

Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar

Akit TV’ye özel açıklamalarda bulunan Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dünyayı savaşa çekmek istiyorlar! İsrail bu kez o ülkenin sınırını vurdu
Gündem

Dünyayı savaşa çekmek istiyorlar! İsrail bu kez o ülkenin sınırını vurdu

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, Orta Doğu'da gerilimi artırmaya devam ediyor. Güney Lübnan'ı vuran İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut..
Taptıkları putu yemeye başladılar! Mustafa Kemai’i ne hale getirdiler?
Sosyal Medya

Taptıkları putu yemeye başladılar! Mustafa Kemai’i ne hale getirdiler?

Mustafa Kemal Atatürk’ü bir put gibi görüp ona tapınanlar, sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte de o kafalarında kurdukları putu şimdi yem..
Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu
Gündem

Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan ve PKK'nın 'Kobani' olarak adlandırdığı 'Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Üste, Rusya'nın yanı sır..
7 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' , 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (7 Ağustos 2024)..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23