Gaziantep'in en eski camisi: Ömeriye Camii
Caminin kesin yapım tarihi bilinmemektedir. 1210 tarihli onarım kitabesi yapının çok eski olduğunu gösterir.
İlk yapılışı 1150'lere tarihlenebilir. Gaziantep'in bilinen en eski camisidir.
Adından ötürü Halife Hz. Ömer (r.a.) zamanında yapıldığı ya da Hz. Ömer'in kızından olma torunu Emevi Halifesi Ömer Bin Abdulaziz tarafından yaptırıldığı düşünülebilir.
Birincisini yaptırıp ikincisinin onarımını yaptırdığı da söylenir.
Caminin bir diğer adının da "İki Ömer" anlamında "Ömereyn" olması bu tezi güçlendirir.
Cami-i Atik, Dapıncak, Dayrıncak gibi isimlerle de anılmaktadır. Dapıncak adı "tapılacak yer, mabet" anlamına gelir.
Yapı bugünkü şeklini 1786 yılında almıştır. Ayrıca 1850, tarihli bir onarım kitabesi daha vardır.
Caminin taç kapısı ve mihrabı siyah-beyaz taşlarla örülmüştür.
Avluda siyah, beyaz ve pembe kesme taşlar desenli olarak döşenmiştir. Minaresi kapalı şerefelidir.
Minare bedeninde Antep Savunması'ndan kalan mermi izleri görülür. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.