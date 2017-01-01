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Gaziantep'in en eski camisi: Ömeriye Camii

  • Caminin kesin yapım tarihi bilinmemektedir. 1210 tarihli onarım kitabesi yapının çok eski olduğunu gösterir.

  • İlk yapılışı 1150'lere tarihlenebilir. Gaziantep'in bilinen en eski camisidir.

  • Adından ötürü Halife Hz. Ömer (r.a.) zamanında yapıldığı ya da Hz. Ömer'in kızından olma torunu Emevi Halifesi Ömer Bin Abdulaziz tarafından yaptırıldığı düşünülebilir.

  • Birincisini yaptırıp ikincisinin onarımını yaptırdığı da söylenir.

  • Caminin bir diğer adının da "İki Ömer" anlamında "Ömereyn" olması bu tezi güçlendirir.

  • Cami-i Atik, Dapıncak, Dayrıncak gibi isimlerle de anılmaktadır. Dapıncak adı "tapılacak yer, mabet" anlamına gelir.

  • Yapı bugünkü şeklini 1786 yılında almıştır. Ayrıca 1850, tarihli bir onarım kitabesi daha vardır.

  • Caminin taç kapısı ve mihrabı siyah-beyaz taşlarla örülmüştür.

  • Avluda siyah, beyaz ve pembe kesme taşlar desenli olarak döşenmiştir. Minaresi kapalı şerefelidir.

  • Minare bedeninde Antep Savunması'ndan kalan mermi izleri görülür. 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.

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