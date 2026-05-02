  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilogram fiyatı sevindirdi! Mersin'de kayısı hasadı başladı IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama Ölüm Vadisi’nde 320 kiloluk dev kayalar kendi kendine yürüyor! Gizemin ardındaki gerçek ağızları açık bıraktı Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Zirve şok etti! Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor Havalar ısındı maliyet düştü! Üretici bu yöntemle günde 6 bin lira tasarruf ediyor Dünya kabul etti, Yunanistan edemedi! Atina’nın ‘Türk Boğazları’ hazımsızlığı “Kaşınmayın” dedirtti Altın yönünü kaybetti! Hedef tahtasına oturtulan Süleyman Soylu, sessizliğini bozdu: Bunu yapmayan namerttir Ağızlar resmen açık kaldı! 2 bin yıllık mumyanın karnından çıkarılan şey şoke etti
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Gardaş Azerbaycan’ı çıldırtan gelişme! Teröristlere "kılıf" çabası duvara tosladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Ermeni kökenli suçluları "savaş esiri" olarak nitelendiren taraflı kararına karşı Avrupa Birliği'ne sert bir nota vererek diplomatik bir misilleme başlattı. Bakü yönetimi, söz konusu şahısların savaş suçları, terör ve sabotaj gibi ağır suçlardan hüküm giydiğini hatırlatarak AP’nin kararının Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale olduğunu vurguladı. AB Bakü Büyükelçisi’nin Bakanlığa çağrıldığı görüşmede, Avrupa’nın işgal dönemindeki yıkımlara sessiz kalıp bugün "insani haklar" adı altında gerçekleri çarpıtması kesin bir dille kınandı.

#1
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AP'nin kabul ettiği karar dolayısıyla AB'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic'in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Görüşmede, AP'nin kabul ettiği karardaki ifadelerin kesin dille kınandığı ve Kujundzic'e Azerbaycan'ın notasının verildiği kaydedildi.

#2
Söz konusu karardaki değerlendirmelerin gerçekleri çarpıttığı, objektiflik ilkelerine, devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğu vurgulanan görüşmede, AP'nin bu tutumunun bölgede normalleşme sürecine ve Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğine olumsuz etki ettiği belirtildi. AP'nin kararındaki Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin geri dönüşüne ilişkin çağrıların Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale niteliği taşıdığı ifade edildi.

#3
Azerbaycan'ın 2023'te Karabağ'daki Ermeni vatandaşlara ülkeye entegrasyon önerisinde bulunduğu hatırlatılarak Ermenilerin buna rağmen bölgeyi gönüllü olarak terk ettiği, aksi yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca, AP'nin kararında "savaş esirleri" olarak sunulan Ermeni kökenli kişilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrıların hukuki açıdan kabul edilemez olduğu belirtildi. Azerbaycan'ın insani yaklaşım sergileyerek çok sayıda tutukluyu serbest bıraktığı, güven artırıcı adımlar attığı, hakkında mahkeme kararı bulunan kişilerin ise terör, sabotaj ve savaş suçları dahil ağır suçlardan hüküm giydiği hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23