Gardaş Azerbaycan’ı çıldırtan gelişme! Teröristlere “kılıf” çabası duvara tosladı
Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Ermeni kökenli suçluları "savaş esiri" olarak nitelendiren taraflı kararına karşı Avrupa Birliği'ne sert bir nota vererek diplomatik bir misilleme başlattı. Bakü yönetimi, söz konusu şahısların savaş suçları, terör ve sabotaj gibi ağır suçlardan hüküm giydiğini hatırlatarak AP’nin kararının Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale olduğunu vurguladı. AB Bakü Büyükelçisi’nin Bakanlığa çağrıldığı görüşmede, Avrupa’nın işgal dönemindeki yıkımlara sessiz kalıp bugün "insani haklar" adı altında gerçekleri çarpıtması kesin bir dille kınandı.