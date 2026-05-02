Ağızlar resmen açık kaldı! 2 bin yıllık mumyanın karnından çıkarılan şey şoke etti

Barselona Üniversitesi araştırmacıları, Mısır’daki antik Oxyrhynchus kentinde yaptıkları kazılarda, bir mumyanın karnına yerleştirilmiş halde Homeros’un ölümsüz eseri İlyada’dan parçalar içeren bir papirüs keşfetti. Klasik mumyalama ritüellerindeki dini metin geleneğini bozan bu keşif, Antik Mısır ve Yunan kültürlerinin sanılandan çok daha derin bir etkileşim içinde olduğunu kanıtlıyor. "Gemi Kataloğu" bölümünü içeren papirüsün yanı sıra ağzında altın varak ve bakır bulunan diğer mumyalar, dönemin cenaze törenlerindeki gizemi yeni bir boyuta taşıdı.