  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilogram fiyatı sevindirdi! Mersin'de kayısı hasadı başladı IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama Ölüm Vadisi’nde 320 kiloluk dev kayalar kendi kendine yürüyor! Gizemin ardındaki gerçek ağızları açık bıraktı Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Zirve şok etti! Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor Havalar ısındı maliyet düştü! Üretici bu yöntemle günde 6 bin lira tasarruf ediyor Dünya kabul etti, Yunanistan edemedi! Atina’nın ‘Türk Boğazları’ hazımsızlığı “Kaşınmayın” dedirtti Altın yönünü kaybetti! Hedef tahtasına oturtulan Süleyman Soylu, sessizliğini bozdu: Bunu yapmayan namerttir Ağızlar resmen açık kaldı! 2 bin yıllık mumyanın karnından çıkarılan şey şoke etti
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ağızlar resmen açık kaldı! 2 bin yıllık mumyanın karnından çıkarılan şey şoke etti

Barselona Üniversitesi araştırmacıları, Mısır’daki antik Oxyrhynchus kentinde yaptıkları kazılarda, bir mumyanın karnına yerleştirilmiş halde Homeros’un ölümsüz eseri İlyada’dan parçalar içeren bir papirüs keşfetti. Klasik mumyalama ritüellerindeki dini metin geleneğini bozan bu keşif, Antik Mısır ve Yunan kültürlerinin sanılandan çok daha derin bir etkileşim içinde olduğunu kanıtlıyor. "Gemi Kataloğu" bölümünü içeren papirüsün yanı sıra ağzında altın varak ve bakır bulunan diğer mumyalar, dönemin cenaze törenlerindeki gizemi yeni bir boyuta taşıdı.

#1
Kahire’nin 200 kilometre güneyindeki antik Oxyrhynchus kentinde yürütülen kazılarda, Roma dönemine ait bir mumyanın karnına yerleştirilmiş halde Homeros’un ölümsüz eseri İlyada’dan parçalar içeren bir papirüs bulundu.

#2
Binlerce yıldır cenaze ritüellerinde dini metinlerin kullanılması geleneğinin aksine, ilk kez edebi bir eserin mumyalama sürecine dahil edilmesi, Antik Mısır ve Yunan kültürlerinin etkileşimine dair bilinenleri temelinden sarsacak nitelikte.

#3
Uzmanlar, papirüsün İlyada’nın ikinci kitabındaki meşhur "Gemi Kataloğu" bölümünden parçalar içerdiğini tespit ederken, metnin neden dini bir dua yerine tercih edildiği konusu bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Klasik filolog Ignasi-Xavier Adiego, bu durumun koruyucu bir ritüel mi yoksa mumyacının kişisel bir imzası mı olduğu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

#4
Öte yandan mezar alanında dillerinde altın varak bulunan üç mumyanın yanı sıra, bir başka mumyanın dilinde bakır parçasına rastlanması ve bir kavanoz içinde kedi kafası ile bebek kemiklerinin bulunması, kazı alanındaki gizemi daha da derinleştirdi. Kırılgan papirüs üzerindeki incelemeler, metnin tam içeriğini netleştirmek amacıyla yüksek teknolojili X-ray yöntemleriyle sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23