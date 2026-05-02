Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

ASELSAN’ın hava platformlarını güdümlü füzelerden korumak için geliştirdiği YILDIRIM 100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi, 2026’daki seri üretim öncesi gerçekleştirilen canlı atış testlerinden tam not aldı. Haziran 2025’te yapılan testlerde, üzerine gelen iki gelişmiş füzeyi saniyeler içinde lazerle kör ederek rotasından saptırmayı başaran sistem, yerli uçak ve helikopterlerin beka kabiliyetini zirveye taşıyacak. Hassas takip ve çoklu bant lazer teknolojisine sahip olan bu yerli kalkan, modern harp sahasında hava araçları için mutlak bir koruma kalkanı sağlayacak.