Kilogram fiyatı sevindirdi! Mersin'de kayısı hasadı başladı IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama Ölüm Vadisi'nde 320 kiloluk dev kayalar kendi kendine yürüyor! Gizemin ardındaki gerçek ağızları açık bıraktı Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Zirve şok etti! Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor Havalar ısındı maliyet düştü! Üretici bu yöntemle günde 6 bin lira tasarruf ediyor Dünya kabul etti, Yunanistan edemedi! Atina'nın 'Türk Boğazları' hazımsızlığı "Kaşınmayın" dedirtti Altın yönünü kaybetti! Hedef tahtasına oturtulan Süleyman Soylu, sessizliğini bozdu: Bunu yapmayan namerttir Ağızlar resmen açık kaldı! 2 bin yıllık mumyanın karnından çıkarılan şey şoke etti
Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

ASELSAN’ın hava platformlarını güdümlü füzelerden korumak için geliştirdiği YILDIRIM 100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi, 2026’daki seri üretim öncesi gerçekleştirilen canlı atış testlerinden tam not aldı. Haziran 2025’te yapılan testlerde, üzerine gelen iki gelişmiş füzeyi saniyeler içinde lazerle kör ederek rotasından saptırmayı başaran sistem, yerli uçak ve helikopterlerin beka kabiliyetini zirveye taşıyacak. Hassas takip ve çoklu bant lazer teknolojisine sahip olan bu yerli kalkan, modern harp sahasında hava araçları için mutlak bir koruma kalkanı sağlayacak.

Foto - Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

ASELSAN’ın 2025 Yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Rapor kapsamında ASELSAN’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği kritik faaliyetlere, teknolojik gelişmelere ve tamamlanan proje aşamalarına detaylı bir şekilde yer verildi. Bu bağlamda Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında prototip üretimlerin tamamlandığı bildirildi.

Foto - Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

YILDIRIM 100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi, Haziran 2025’te 2 farklı füze tehdidine karşı canlı atışlarla test edildi. Platform açısından füze tehditlerine karşı en zorlu senaryo olan yakın menzilden uygulanan füze atışlarında, YILDIRIM 100 sistemi iki gelişmiş füze tehdidini de füze atışından hemen sonra yüzlerce metre rotasından saptırarak platformu aktif olarak koruyabildiğini kanıtladı.

Foto - Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

Söz konusu başarılı testlerin ardından sistemin platform entegrasyonu ve seri üretime aktarım faaliyetlerinin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Foto - Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

YILDIRIM 100 sistemi ile hava araçlarına yönlenen güdümlü füzeler saptırılarak hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artıyor. Platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri/flare atıcıları ile entegre şekilde çalışan ve hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM 100, yaklaşan bir güdümlü füzeye lazer enerjisi gönderip arayıcı başlığını körelterek, füzenin yönünü değiştiriyor.

Foto - Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

YILDIRIM 100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM 100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratıyor.

Foto - Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor

