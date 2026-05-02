Altın yönünü kaybetti!
Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle haftayı zayıf bir görünümle kapattı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, yatırımcıların yön arayışı sürüyor.
Jeopolitik riskler ve faiz beklentileri baskı yaratıyor Dünya'dan Murat Ali Oral'ın haberine göre ABD-İran hattındaki gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Artan tansiyon, küresel enflasyon risklerini yukarı çekerken, merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini de zayıflatıyor.
Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen değerli metal, üst üste ikinci haftayı da kayıpla tamamladı.
Çatışma süreci altını aşağı çekti Şubat sonunda başlayan gerilimden bu yana altın yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. Özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik riskler ve enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini geri plana itti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin memnuniyetsiz açıklamaları da belirsizliği artırdı. Öte yandan İran’ın Pakistan aracılığıyla Washington’a yeni bir teklif sunduğu yönündeki haberler, diplomasi ihtimalini gündemde tutuyor.
Merkez bankaları ve talep tarafı destek olmaya devam ediyor Tüm bu baskıya rağmen altın için uzun vadeli iyimserlik korunuyor. Merkez bankalarının rezervlerini artırmaya devam etmesi ve özellikle Çin’de güçlü seyreden fiziki talep, fiyatlar için destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, Orta Doğu’da gerilimin azalması ve doların zayıflaması durumunda altının yeniden yükseliş trendine girebileceğine dikkat çekiyor.
Haftalık kapanışta spot altın 4.614 dolar seviyesinde işlem görürken sınırlı bir düşüş kaydetti. Gümüş yükselişini sürdürürken, diğer değerli metallerde karışık bir görünüm izlendi. Piyasalar, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankası politikalarının etkisiyle dalgalı seyrin devam etmesini bekliyor.
