  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilogram fiyatı sevindirdi! Mersin'de kayısı hasadı başladı IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama Ölüm Vadisi’nde 320 kiloluk dev kayalar kendi kendine yürüyor! Gizemin ardındaki gerçek ağızları açık bıraktı Dünyanın en iyi takımları açıklandı! Zirve şok etti! Füzeleri kör eden Türk kalkanı geliyor! Gökyüzündeki çelik yelek ASELSAN YILDIRIM 100, en gelişmiş füzeleri bile yüzlerce metre saptırıyor Havalar ısındı maliyet düştü! Üretici bu yöntemle günde 6 bin lira tasarruf ediyor Dünya kabul etti, Yunanistan edemedi! Atina’nın ‘Türk Boğazları’ hazımsızlığı “Kaşınmayın” dedirtti Altın yönünü kaybetti! Hedef tahtasına oturtulan Süleyman Soylu, sessizliğini bozdu: Bunu yapmayan namerttir Ağızlar resmen açık kaldı! 2 bin yıllık mumyanın karnından çıkarılan şey şoke etti
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altın yönünü kaybetti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın yönünü kaybetti!

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle haftayı zayıf bir görünümle kapattı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, yatırımcıların yön arayışı sürüyor.

#1
Foto - Altın yönünü kaybetti!

Jeopolitik riskler ve faiz beklentileri baskı yaratıyor Dünya'dan Murat Ali Oral'ın haberine göre ABD-İran hattındaki gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Artan tansiyon, küresel enflasyon risklerini yukarı çekerken, merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini de zayıflatıyor.

#2
Foto - Altın yönünü kaybetti!

Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen değerli metal, üst üste ikinci haftayı da kayıpla tamamladı.

#3
Foto - Altın yönünü kaybetti!

Çatışma süreci altını aşağı çekti Şubat sonunda başlayan gerilimden bu yana altın yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. Özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik riskler ve enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini geri plana itti.

#4
Foto - Altın yönünü kaybetti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin memnuniyetsiz açıklamaları da belirsizliği artırdı. Öte yandan İran’ın Pakistan aracılığıyla Washington’a yeni bir teklif sunduğu yönündeki haberler, diplomasi ihtimalini gündemde tutuyor.

#5
Foto - Altın yönünü kaybetti!

Merkez bankaları ve talep tarafı destek olmaya devam ediyor Tüm bu baskıya rağmen altın için uzun vadeli iyimserlik korunuyor. Merkez bankalarının rezervlerini artırmaya devam etmesi ve özellikle Çin’de güçlü seyreden fiziki talep, fiyatlar için destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, Orta Doğu’da gerilimin azalması ve doların zayıflaması durumunda altının yeniden yükseliş trendine girebileceğine dikkat çekiyor.

#6
Foto - Altın yönünü kaybetti!

Haftalık kapanışta spot altın 4.614 dolar seviyesinde işlem görürken sınırlı bir düşüş kaydetti. Gümüş yükselişini sürdürürken, diğer değerli metallerde karışık bir görünüm izlendi. Piyasalar, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankası politikalarının etkisiyle dalgalı seyrin devam etmesini bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…
Gündem

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…

2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon program..
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını ..
Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti
Gündem

Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek.

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu
Dünya

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, İran ile düşmanlığın "sona erdiği" konusunda ABD Kongresi'ne bildirimde bulundu ..
Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"
Gündem

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği mitingde bölgedeki savaşa dair çarpıcı iddialarda bulundu. Akit TV ekranlarına yansıyan gör..
Attan düşen muhalif lider öldü!
Dünya

Attan düşen muhalif lider öldü!

Belarus'ta muhalefet cephesini yasa boğan bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen muhalif isimlerinden, Demokratik Gelecek Partisi Genel Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23