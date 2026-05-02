IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) güncel verilerine göre Türkiye, 1,64 trilyon dolarlık nominal GSYH büyüklüğüyle nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında liderliğe yükseldi. Uzun süredir zirvede olan Endonezya’yı geride bırakan Türkiye; imalat sanayindeki genişleme, turizmdeki rekorlar ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısıyla büyüme ivmesini sürdürülebilir kıldı. IMF’nin 2025-2026 projeksiyonlarında Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan ile birlikte "trilyon dolarlık ekonomiler" kulübünün en güçlü üyesi olarak konumlanıyor.

Foto - IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama

IMF, nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporuna ilişkin veri haritasında, ülkelerin nominal GSYH'lerine dair güncel projeksiyonlara yer verdi. Buna göre Türkiye'de GSYH'nin bu yıl 1,64 trilyon dolar seviyesine yükseleceği tahmin edildi. Söz konusu projeksiyonda, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında zirvede yer alması dikkati çekti.

Foto - IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama

Uzun süredir bu alanda sürdürdüğü liderliğini IMF'nin 2025 yılı tahminlerine göre Türkiye'ye kaptıran Endonezya'nın GSYH'sinin bu sene 1,54 trilyon dolar olacağı öngörüldü. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin ekonomik büyüklük sıralamasında Türkiye ve Endonezya'nın ardından gelen Suudi Arabistan'ın 2026'da 1,39 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşacağı tahmin edildi.

Foto - IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama

Bu gruptaki trilyon dolarlık ekonomiye sahip olan ülkeler Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan ile sınırlı kaldı. Listenin devamında, yaklaşık 622 milyar dolarlık hacmiyle Birleşik Arap Emirlikleri, 516 milyar dolarla Malezya ve yaklaşık 511 milyar dolarla Bangladeş yer aldı. Kuzey Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Mısır'ın GSYH'sinin 2026'da yaklaşık 430 milyar dolara çıkacağı tahmin edildi.

Foto - IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama

IMF'nin güncel projeksiyonunda Pakistan'a ilişkin 2026 GSYH tahmini yer almazken ülkenin geçen yıl 408 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığı öngörüldü.

Foto - IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama

Analistler, Türkiye'nin GSYH verisindeki öngörülen sıçramada, imalat sanayisindeki genişleme, turizmdeki toparlanma, ihracat artışları ve dolar kuru etkilerinin ana unsurlar olarak öne çıktığını belirtti. Bu unsurların bir araya gelmesinin Türkiye'nin nominal GSYH'sini nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin önüne geçirdiğine işaret eden analistler, nüfus avantajı ve doğal kaynak zenginliğine rağmen Endonezya'nın bazı sektörlerdeki yavaşlama ve küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilendiğini ifade etti.

Foto - IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama

Analistler, bu ülke grubundaki diğer büyük ekonomilerin daha çok ham madde ve enerji ihracatına dayalı bir yapı sergilediğini vurgulayarak, Türkiye'nin sanayi ve hizmet ile çeşitlendirilmiş ekonomik yapısının büyüme ivmesini sürdürülebilir kıldığını kaydetti. IMF, ocak ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 4,2 büyüyeceğini öngörmüştü. Nisan ayında ise yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının ekonomik faaliyeti olumsuz etkileyeceğini belirten IMF, Türkiye için 2026 reel büyüme tahminini yüzde 3,4'e revize etmişti.

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…
Gündem

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…

2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon program..
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını ..
Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti
Gündem

Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek.

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu
Dünya

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, İran ile düşmanlığın "sona erdiği" konusunda ABD Kongresi'ne bildirimde bulundu ..
Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"
Gündem

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği mitingde bölgedeki savaşa dair çarpıcı iddialarda bulundu. Akit TV ekranlarına yansıyan gör..
Attan düşen muhalif lider öldü!
Dünya

Attan düşen muhalif lider öldü!

Belarus'ta muhalefet cephesini yasa boğan bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen muhalif isimlerinden, Demokratik Gelecek Partisi Genel Başkan..
