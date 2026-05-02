IMF verileri güncellendi, Türkiye 1,64 trilyon dolarla İslam dünyasının en büyüğü oldu! İşte herkesin merak ettiği ekonomik sıralama
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) güncel verilerine göre Türkiye, 1,64 trilyon dolarlık nominal GSYH büyüklüğüyle nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında liderliğe yükseldi. Uzun süredir zirvede olan Endonezya’yı geride bırakan Türkiye; imalat sanayindeki genişleme, turizmdeki rekorlar ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısıyla büyüme ivmesini sürdürülebilir kıldı. IMF’nin 2025-2026 projeksiyonlarında Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan ile birlikte "trilyon dolarlık ekonomiler" kulübünün en güçlü üyesi olarak konumlanıyor.