Dünya kabul etti, Yunanistan edemedi! Atina’nın ‘Türk Boğazları’ hazımsızlığı “Kaşınmayın” dedirtti

Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan, bu kez de Birleşmiş Milletler platformunda "Türk Boğazları" ifadesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek yeni bir terminoloji polemiği başlattı. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız’ın Montrö Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak kullandığı ifadeye itiraz eden Yunan heyetine, uluslararası hukuk ve coğrafi gerçekler üzerinden cevap verildi. Ankara, Montrö Sözleşmesi ile tescillenen geçiş rejiminin ve literatürdeki "Türk Boğazları" kavramının tartışmaya açık olmadığını belirterek Atina’nın tutumunu yapıcı sürece aykırı bir dayatma olarak nitelendirdi.