Dünya kabul etti, Yunanistan edemedi! Atina’nın ‘Türk Boğazları’ hazımsızlığı “Kaşınmayın” dedirtti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan, bu kez de Birleşmiş Milletler platformunda "Türk Boğazları" ifadesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek yeni bir terminoloji polemiği başlattı. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız’ın Montrö Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak kullandığı ifadeye itiraz eden Yunan heyetine, uluslararası hukuk ve coğrafi gerçekler üzerinden cevap verildi. Ankara, Montrö Sözleşmesi ile tescillenen geçiş rejiminin ve literatürdeki "Türk Boğazları" kavramının tartışmaya açık olmadığını belirterek Atina’nın tutumunu yapıcı sürece aykırı bir dayatma olarak nitelendirdi.

Bahreyn’in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi deniz güvenliği toplantısında, Türkiye’nin Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız’ın Montrö Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak "Türk Boğazları" ifadesini kullanması üzerine Yunan heyeti sert itirazda bulundu.

Yıldız’ın, Boğazlar üzerinden geçiş rejiminin 1936’dan bu yana bölgesel dengeleri koruyan Montrö Sözleşmesi ile düzenlendiğini hatırlatması, toplantı salonunda terminoloji tartışmalarını alevlendirdi.

Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Ioannis Stamatekos, söz alarak bu kullanımın Montrö Sözleşmesi ile uyumlu olmadığını iddia etti ve terminolojinin sadece "Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı" şeklinde kullanılması gerektiğini ileri sürdü.

Ancak uluslararası hukuk uzmanları ve mevcut denizcilik metinleri, Montrö Sözleşmesi’nin geçiş rejimini esas aldığını ve "Türk Boğazları" (Turkish Straits) ifadesinin literatürde yerleşmiş, coğrafi ve hukuki bir gerçekliği temsil ettiğini belirtiyor. Yunan tarafının bu çıkışı, Ankara tarafından ikili ilişkilerdeki yapıcı sürece aykırı bir "terminoloji dayatması" olarak değerlendirildi.

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…
Gündem

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması: Kapıyı tamamen kapatmadık! Oy oranımız yüzde 8…

2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon program..
İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi
Gündem

İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın CHP üyeliğinin, geçmişteki paylaşımları gerekçe gösterilerek durdurulmasını ..
Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti
Gündem

Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek.

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu
Dünya

ABD'den flaş savaş kararı! Beyaz Saray bildirimde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı Beyaz Saray, İran ile düşmanlığın "sona erdiği" konusunda ABD Kongresi'ne bildirimde bulundu ..
Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"
Gündem

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği mitingde bölgedeki savaşa dair çarpıcı iddialarda bulundu. Akit TV ekranlarına yansıyan gör..
Attan düşen muhalif lider öldü!
Dünya

Attan düşen muhalif lider öldü!

Belarus'ta muhalefet cephesini yasa boğan bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen muhalif isimlerinden, Demokratik Gelecek Partisi Genel Başkan..
+90 (553) 313 94 23