Tayyip Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz” demişti! Türkiye’yi uçuruma sürükleyen sorun için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildi. Türkiye'nin doğurganlık oranındaki hızlı düşüşle alarm zillerinin çalması üzerine hükümet çalışmalarını hızlandırdı. Aile kurulmasını olumsuz etkileyen durumlara karşı harekete geçilecek evliliği ve doğurganlığı teşvik edici adımlar atılacak. Mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak.