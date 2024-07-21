Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bir şampiyonluk daha istiyor. Ligde üst üste ikinci zaferin ardından üçüncüsü için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Bu sezonun parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, dünya devlerinin radarına girdi. EURO 2024 performansı sonrası teklifler alan Barış Alper için kapıyı çalan son dünya devi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…