  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş’ı heyecanladıran açıklama! Yeni dönemde gündeme geldi yine! Bu bir şaka değil gerçek…

Zenit Başkanı Medvedev, Wendel transferini açıkladı! Galatasaraylılara çok kötü haber!

"Yıldız Sarayı'nda birçok eşya, mücevher ve belge yağmalandı ve yakıldı" Mustafa Armağan bilgilendirdi...

Colin Kazım'dan beklenmedik imza şaşırttı! Eski milli yıldız artık o dev kulüpte…

İnsanlık tarihine yön veren 12 bilimsel keşif!

Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal'ı çıldırtan hareket

Böyle orta saha kararı görülmedi: Sorun çözüldü ama bu iş artık… Yeni orta saha İngiltere Premier Lig'den!

Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Gabar Dağı’ndaki petrol kulesinden çok kötü haber!
Spor
12
Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

2024-07-21 13:59:03
Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bir şampiyonluk daha istiyor. Ligde üst üste ikinci zaferin ardından üçüncüsü için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Bu sezonun parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, dünya devlerinin radarına girdi. EURO 2024 performansı sonrası teklifler alan Barış Alper için kapıyı çalan son dünya devi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, transferde de flaş gelişmelerle gündemin en üst sıralarında yer alıyor.

#2
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Şu ana kadar şampiyon kadrosunu bozmayan Aslan, yalnızca Michy Batshuayi eklemesini yaptı.

#3
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Orta saha ve sağ bek bölgeleri için arayışların devam ettiği Galatasaray'da en önemli gündem maddesi ise Barış Alper Yılmaz'ın transferi.

#4
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Milli futbolcu, dünyaca ünlü takımları peşinde sürüklemeye devam ediyor.

#5
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Galatasaray'da birçok mevkide gösterdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de değerine değer kattı.

#6
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası değerini 3 milyon euro artırarak 20 milyon euroluk piyasa değerine ulaştı.

#7
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Arsenal ve Tottenham ile adı anılan Barış Alper Yılmaz için bir başka Premier Lig devinin daha devreye girdiği iddia edildi.

#8
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

İtalyan gazeteci Nico Schira, Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un ilgilendiğini öne sürdü.

#9
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

İngiliz devinin genç oyuncu için 24 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

#10
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı.

#11
Foto - Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Gündeme oturdu bile… Dünya devi belli oldu!

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya h..
Terör devleti İsrail kudurdu! Yemen'in ardından bu kez komşusunu vurdu
Dünya

Terör devleti İsrail kudurdu! Yemen'in ardından bu kez komşusunu vurdu

İran destekli Husilerin yönetimindeki Yemen'e hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu kez de komşusuna saldırı düzenledi.
Düne kadar iflas senaryoları yazıyorlardı şimdi pazartesi günü sermaye akacak diyorlar
Ekonomi

Düne kadar iflas senaryoları yazıyorlardı şimdi pazartesi günü sermaye akacak diyorlar

Her fırsatta ekonomi bitti, öldü ve perişan oldu algısı yapan CHP'nin kanalı Halktv ve Prof. Dr. Hakan Kara, bu sefer ekonomiyi överek şaşır..
İki kız kardeş arka arkaya hayatını kaybetti!
Aktüel

İki kız kardeş arka arkaya hayatını kaybetti!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada Elif Argun’un (16) ardından kardeşi Esmanur Argu..
Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz
Dünya

Savaş sesleri yükseliyor: Olacaklardan siz sorumlusunuz

İran, İsrail'in Yemen'e saldırısını kınayarak, İsrail'in Yemen'deki saldırılarının öngörülemeyen sonuçlarından başta Tel Aviv ile ABD ve des..
21 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ile 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (21 Temmuz 202..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23