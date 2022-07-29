Galatasaraylılara müjde!

Özbek, "Pazar günü yapacağımız Genel Kurul Toplantısı’nda projeyi, finansmanını nasıl yapacağımızı, ne kadara mal olacağını da üyelerimize geniş bir şekilde anlatacağız. Bütün Genel Kurul üyelerini de buraya getirerek tesisimizin gelişmelerini, ne seviyeye geldiğini de göstereceğiz. Yönetim Kurulu arkadaşlarım her zaman benim yanımda ve destekçim oldu. Onlarla beraber zaten bu projeyi yürütüyoruz. Bunlar ufak projeler değil, büyük projeler, el birliğiyle Nef İnşaat, sevgili kardeşim Fatih Demircan, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyelerinin beraberliğiyle oluyor. Bir araya geldiğimiz zaman hangi iş olursa olsun kolaylıkla altından kalkacağımızın göstergesi bu. Bu mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.