  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
Galatasaraylılara müjde!

2022-07-29 14:17:21
Galatasaraylılara müjde!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Kemerburgaz’da bulunan arazisinde incelemelerde bulundu. Başkan Özbek, pazar günü yapılacak genel kurulun ardından inşaata başlayacaklarını söyledi.

#1
Foto - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’ın Kemerburgaz’da bulunan arazisinde incelemelerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’ın Kemerburgaz’da bulunan arazisinde incelemelerde bulundu.

#2
Foto - Başkan Özbek’e yöneticiler de eşlik etti. İncelemelerin ardından Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek’e yöneticiler de eşlik etti. İncelemelerin ardından Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Başkan Özbek, arazide tesis inşaatına genel kurulda yetkiyi aldıktan sonra başlayacaklarını aktararak,

Başkan Özbek, arazide tesis inşaatına genel kurulda yetkiyi aldıktan sonra başlayacaklarını aktararak, "İnşaatımıza başlayacağız pazar günü Genel Kurul’da yetkiyi aldıktan sonra. Şu ana kadar yapılan bütün harcamalar sponsorlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Dolayısıyla kulübe herhangi bir yükü yok." dedi.

#4
Foto - Özbek,

Özbek, "Pazar günü yapacağımız Genel Kurul Toplantısı’nda projeyi, finansmanını nasıl yapacağımızı, ne kadara mal olacağını da üyelerimize geniş bir şekilde anlatacağız. Bütün Genel Kurul üyelerini de buraya getirerek tesisimizin gelişmelerini, ne seviyeye geldiğini de göstereceğiz. Yönetim Kurulu arkadaşlarım her zaman benim yanımda ve destekçim oldu. Onlarla beraber zaten bu projeyi yürütüyoruz. Bunlar ufak projeler değil, büyük projeler, el birliğiyle Nef İnşaat, sevgili kardeşim Fatih Demircan, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyelerinin beraberliğiyle oluyor. Bir araya geldiğimiz zaman hangi iş olursa olsun kolaylıkla altından kalkacağımızın göstergesi bu. Bu mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Martin Griffiths'ten Türkiye'ye teşekkür
Dünya

Martin Griffiths'ten Türkiye'ye teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya-Ukrayna arasında aracı olarak tahıl sevki..
Servetinin yarısını yitiren ülkeden yeni Bitcoin planı
Teknoloji

Servetinin yarısını yitiren ülkeden yeni Bitcoin planı

Ülke servetinin yarısını Bitcoin ile kaybeden El Salvador'un yeni Bitcoin planı ortaya çıktı.
Bakın ahlaksızlar, o müezzin ne diyor!
Gündem

Bakın ahlaksızlar, o müezzin ne diyor!

Muhalefetin dört elle sarılıp, Gezici vandalları güzellemek için, "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem." dediğini iddia ettikleri Bezmiâlem V..
Dinamo Kiev maçında Arda Güler’in neden oynamadığı ortaya çıktı
Spor

Dinamo Kiev maçında Arda Güler’in neden oynamadığı ortaya çıktı

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalara hız veren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesi rövanşında k..
Bakan Varank füzeyi bıraktı! Özdağ kıvıra kıvıra bir hal oldu
Gündem

Bakan Varank füzeyi bıraktı! Özdağ kıvıra kıvıra bir hal oldu

Dağıstan göçmeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bakan Mustafa Varank'a iftira attı. Özdağ'ın alçaklığına sessiz kalmayan Var..
Şi'den Biden'a: Ateşle oynayan kendini yakar
Dünya

Şi'den Biden'a: Ateşle oynayan kendini yakar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23