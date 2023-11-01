2023-11-01 14:50:11 Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Tanguy Ndombele hakkında şok bir haber basına yansımıştı. Fransız yıldızın, Bayern Münih maçı sonrası kaldığı mekana hamburger siparişi verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un bu duruma tepki gösterdiği belirtilmişti. Dış basında da yer alan bu iddiaların ardından olayın arka yüzü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)