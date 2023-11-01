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Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

2023-11-01 14:50:11
Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Tanguy Ndombele hakkında şok bir haber basına yansımıştı. Fransız yıldızın, Bayern Münih maçı sonrası kaldığı mekana hamburger siparişi verdiği ve teknik direktör Okan Buruk'un bu duruma tepki gösterdiği belirtilmişti. Dış basında da yer alan bu iddiaların ardından olayın arka yüzü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Sarı kırmızılıların Fransız oyuncusu aşırı kiloları sebebiyle yoğun eleştiri almıştı.

#3
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Teknik Direktör Okan Buruk'un şu ana kadar fazla forma şansı vermediği Ndombele, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda da yer almamıştı.

#4
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Cimbom'da yalnızca 7 maça çıkan ve 123 dakika sahada kalabilen Ndombele'nin hazır olmadığı kaydedilmişti.

#5
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Bazı medya organlarında çıkan haberlere göre ise Ndombele'nin sağlıksız beslendiği ve Okan Buruk'un bu durumdan rahatsız olduğu aktarılmıştı.

#6
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Hatta Ndombele'nin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçı sonrası kaldığı otele hamburger söylediği bildirilmişti.

#7
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Bu gelişme sonrası Okan Buruk'un küplere bindiği ve Ndombele'yi Rizespor maçı kadrosuna almadığı yazıldı.

#8
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Özellikle yabancı kaynaklı medya kuruluşları çıkan haberlere ilgi göstermiş ve olayı manşetlerine taşımıştı.

#9
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

Mundo Deportivo, Record, Goal, Mirror ve Football London gibi önemli basın kuruluşları Ndombele haberlerine yer vermişti.

#10
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

A Spor yorumcusu Taner Karaman, çıkan haberlere istinaden Sabah Sporu programında değerlendirmelerde bulundu.

#11
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

İşte Karaman'ın o sözleri...

#12
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

"Dış basın bizde çıkan haberleri alıp paylaşıyor"

#13
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

"Daha sonra da bizim medya bu haberleri yabancı kaynaklı olarak tekrar yayınlıyor"

#14
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

"Gelinen noktada Galatasaray'dan bir açıklama gelmedi"

#15
Foto - Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili o iddia ortalığı ayağa kaldırmıştı! Ve flaş açıklama az önce geldi! Şimdi ne olacak?

"Oyuncu zaten eleştirilen bir isim"

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