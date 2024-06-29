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Spor
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Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

2024-06-29 02:48:07
Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Tete'nin usulsüz transferi gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. Görünüşe göre Galatasaray'ın başı büyük belaya girecek.

#1
Foto - Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

FIFA açılan davayla ilgili kararını en geç 11 Temmuz tarihinde açıklayacak.

#2
Foto - Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

Dava sonucun açıklanmasına sayılı günler kala Ukrayna ekibi Shaktar'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

#3
Foto - Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

Shakhtar Donetsk Kulübü CEO'su Sergiy Palkin, Tete davasıyla ilgili şunları söyledi:

#4
Foto - Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

"Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendi." "Uzun zamandır bu işin peşini bırakmıyoruz. Gereken adımları attık, dolu dolu belgelerle FIFA'ya savunmamızı verdik. Avukatlarımız da devrede. Top artık FIFA'da. Kararı onlar verecek."

#5
Foto - Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

NELER YAŞANDI? Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi devam eden Tete, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın sağladığı 'ek kural 7'yi kullanarak geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Ukrayna ekibinden erken ayrıldı. Sözleşmesi devam eden ve değeri o dönem 25 milyon euro olan Tete'nin takımdan ayrılmasının ardından oyuncunun Galatasaray'a gitmesinin kurallara aykırı olduğunu savunan Shakthar, FIFA'ya başvurdu ve tazminat talep etti. Konu ile ilgili daha önce FIFA’dan ESPN’e konuşan kaynaklar, her oyuncunun durumunun farklı değerlendirileceğini, bu yüzden oyuncuların serbest kalma hakkına sahip olmadığını belirtti.

#6
Foto - Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

Ardından Ukrayna kulüplerinin mali durumu da dikkate alınarak Ek 7’ye bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında, Ek 7’den yararlanmak isteyen oyuncu ve personelin 1 Temmuz’a kadar kulüplerine yazılı olarak bildirimde bulunmaları ve 7 Mart 2022’den sonra sözleşme yenileyenlerin artık sözleşmelerini feshedemeyecekleri yer aldı. FIFA, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalardan dolayı iki ülkede oynayan yabancı oyunculara, kariyerlerinin sekteye uğramaması için başka takımlara geçici olarak transfer olma imkanı tanımıştı. Bu uygulama sayesinde Tete gibi pek çok isim farklı ülkelere transfer yapmıştı. Bu sezon Galatasaray formasını ligde 33 kez sırtına geçiren Tete, gol sevinci yaşayamadı. Brezilyalı oyuncu, söz konusu maçlarda 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Brezilyalı Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılının Haziran ayına kadar kontratı var.

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