Galatasaray'ın başı tek gol atamayan futbolcusuyla dertte!

Ardından Ukrayna kulüplerinin mali durumu da dikkate alınarak Ek 7’ye bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında, Ek 7’den yararlanmak isteyen oyuncu ve personelin 1 Temmuz’a kadar kulüplerine yazılı olarak bildirimde bulunmaları ve 7 Mart 2022’den sonra sözleşme yenileyenlerin artık sözleşmelerini feshedemeyecekleri yer aldı. FIFA, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalardan dolayı iki ülkede oynayan yabancı oyunculara, kariyerlerinin sekteye uğramaması için başka takımlara geçici olarak transfer olma imkanı tanımıştı. Bu uygulama sayesinde Tete gibi pek çok isim farklı ülkelere transfer yapmıştı. Bu sezon Galatasaray formasını ligde 33 kez sırtına geçiren Tete, gol sevinci yaşayamadı. Brezilyalı oyuncu, söz konusu maçlarda 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Brezilyalı Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılının Haziran ayına kadar kontratı var.