Bu maddeden dolayı Rumen kulübü, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı, "Paramızı ödeyin" dedi. Ancak sözleşmede çok önemli bir nokta vardı. Gruplara kalma sırasında oyuncu, Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olması gerekiyordu. Bu durum, İngilizce olarak, "... while the Player is still under the contract with Galatasaray" diye belirtilmişti.Öte yandan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, eski oyuncusu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile Galatasaray'ı, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği iddiasıyla FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.