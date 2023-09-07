Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya listelerin bildirildiği son günde Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden Galatasaray, Türkiye için transferin son günü olan 15 Eylül'e kadar takviyelerine devam etmek istiyor. Yabancı konntenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını yerli oyuncular üzerinde sürdürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray, 15 Eylül'e kadar çifte bomba patlatmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...