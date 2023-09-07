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Spor
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Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

2023-09-07 14:58:30
Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya listelerin bildirildiği son günde Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden Galatasaray, Türkiye için transferin son günü olan 15 Eylül'e kadar takviyelerine devam etmek istiyor. Yabancı konntenjanı dolu olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını yerli oyuncular üzerinde sürdürüyor. Bu doğrultuda Galatasaray, 15 Eylül'e kadar çifte bomba patlatmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

#1
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Galatasaray, transferin sona ereceği 15 Eylül'e kadar çifte bomba patlatmak için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

#2
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya listeyi verdi, ancak transfer hâlâ bitmedi.

#3
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerinden de maksimum verim sağlayıp kadrosuna takviyeler yapmayı hedefliyor. EMİN BAYRAM WESTERLO'DA Aslan, bir yandan da sayısal anlamda şişen kadroyu rahatlatmanın formülünü arıyor. Mevcut kadroda süre alması zor görünen bazı isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan biri Emin Bayram.

#4
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

20 yaşındaki stoper, satın alma opsiyonu ve oynama garantisiyle birlikte Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

#5
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

DUBOIS GÖNDERİLECEK Kadroda düşünülmeyen bir başka isim olan Leo Dubois, Berkay Özcan transferinde takas unsuru olarak Başakşehir'le görüşüyor.Midtsjö, Pendikspor'a imza atmaya hazırlanırken, Oliveira da Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde ve Portekizli futbolcunun satılmasının da sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

#6
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Midtsjö, Pendikspor'a imza atmaya hazırlanırken, Oliveira da Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde ve Portekizli futbolcunun satılmasının da sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

#7
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

ANA HEDEF YERLİ OYUNCULAR... Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da ana hedef, kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak...

#8
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Teknik direktör Okan Buruk, 3 kulvarda birden verecekleri mücadeleyi göz önünde bulundurarak, merkezde Torreira ile Ndombele'yi rahatlatmanın hesapları içinde.

#9
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

BERKAY ÖZCAN LİSTEDE İlk olarak Başakşehir'deki eski öğrencisi Berkay Özcan'ı gözüne kestiren Buruk, daha önceden gündeme gelen bir yıldız için de tekrar harekete geçilmesini istedi.

#10
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

ÖNCE REDDETTİ ANCAK... Fanatik'in haberine göre; Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Türkiye'den teklifler aldığını, ancak şimdilik bunları kabul etmeyi düşünmediğini söylemişti.

#11
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Ancak Sarı-Kırmızılılar, Okan hocanın isteği üzerine bir kez daha Alman kulübüyle masaya oturmaya karar verdi.

#12
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacak. Bir başka flaş iddia ise İngiltere'den geldi.

#13
Foto - Galatasaray'dan son günlerde çifte bomba! Görüşmeler başladı...

BİR DİĞER ADAY OKAY Championship ekibi West Bromwich'in formasını giyen Okay Yokuşlu'nun, Torreira'ya alternatif olarak Galatasaray'ın radarına takıldığı ileri sürüldü.

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