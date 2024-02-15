Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, yoluna 3 kulvarda doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bir yandan sezonu şampiyon tamamlayıp ipi göğüslemek isterken, öte yandan teknik direktör Okan Buruk gelecek planlamasına da devam ediyor. Bu kapsamda Cimbom'da olası bir ayrılık durumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı transfer edilecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)