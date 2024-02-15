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Spor
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Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

2024-02-15 10:26:59
Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, yoluna 3 kulvarda doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım bir yandan sezonu şampiyon tamamlayıp ipi göğüslemek isterken, öte yandan teknik direktör Okan Buruk gelecek planlamasına da devam ediyor. Bu kapsamda Cimbom'da olası bir ayrılık durumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı transfer edilecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Sezon başında birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray, devre arasında da bu hamlelerini sürdürdü.

#2
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Berkan Kutlu'yu geri çağıran sarı-kırmızılı takım; Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü de renklerine bağladı.

#3
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Cimbom'da Cedric Bakambu 5+5 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tutarken; Sacha Boey ise 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.

#4
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Ayrıca daha çok süre bulmaları adına Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Baran Aksaka kiralık olarak gönderildi.

#5
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Satın alma opsiyonu kullanılmak istenmeyen Angelino ise Roma'nın yolunu tuttu.

#6
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Ara transfer dönemine sessiz başlayan G.Saray, yaptığı takviyelerle takımını güçlendirdi.

#7
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Rams Başakşehir'i ağırlayan Aslan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

#8
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

G.Saray rakibini Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve iç sahada 13'te 13 yaptı.

#9
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin evinde Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından Cimbom, liderlik koltuğuna yükseldi.

#10
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında ise Sparta Prag'la karşılaşacak ve rakibini eleyerek üst tura yükselmek isteyecek.

#11
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Hali hazırda 14 yabancısı bulunan G.Saray, yeni sezonda bu sayısı 12'ye düşürmek zorunda...

#12
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamasını çok titiz bir şekilde yapması gerekiyor.

#13
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

G.Saray'ın sezon başında kiraladığı Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

#14
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Fransız oyuncuyla yola devam edilmesi beklenmezken, Ziyech konusunda şu ana kadar bir karar verilmedi.

#15
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Ayrıca devre arasında kiralanan Carlos Vinicius ve Serge Aurier'in geleceğinin ne olacağı ise merak konusu...

#16
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Dries Mertens, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#17
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Belçikalı yıldız, "Bu kulübün önceliklerinden biriyim. Tuhaf geliyor ama artık bırakmam gerektiğini hissediyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum.

#18
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Her gün futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ama daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var. Sakinlik ve ailemin yanında olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

#19
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

G.Saray'da sözleşmesi sona erecek bir diğer isim ise kaptan Fernando Muslera...

#20
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

A Spor'a göre; 2011 yazında takıma dahil edilen Uruguaylı yıldız, kazanılan kupalarda önemli aktörlerin başında gelmişti.

#21
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur konuşmuştu.

#22
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Erden Timur, "Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene.

#23
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

#24
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 37 yaşındaki file bekçisine daha düşük bir maaşla sözleşme uzatma teklifi sunulacak.

#25
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Seneye 14'ten 12'ye düşecek yabancı kontenjanından dolayı Okan Buruk, bu mevkiyi yerli bir isme emanet etmek istiyor.

#26
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Bu kapsamda sarı-kırmızılıların liste başında Manchester United'da kariyerini sürdüren Altay Bayındır yazıldı.

#27
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon Euro'ya İngiliz ekibinin yolunu tutan milli kaleci, burada istediği forma şansını yakalayamadı.

#28
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

25 yaşındaki file bekçisi, Onana'nın hatalarına rağmen teknik direktör Erik ten Hag'ın tercihleri arasında yer almadı.

#29
Foto - Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi! Müthiş buluş: Muslera’yı unutturacak hamle geliyor…

Altay Bayındır, Kırmızı Şeytanlar'da sadece FA Cup'ta 1 maça çıkarken kalesinde 2 gol gördü. Genç file bekçisi de oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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