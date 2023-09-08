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Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

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Spor
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Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

2023-09-08 13:06:17
Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Transfer döneminde adından söz ettiren Galatasaray, son olarak Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı. Başkan vekili Erden Timur, yabancı transferini kapattıklarını dile getirirken; yerli veya fırsat transferi yapabileceklerini söyledi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda milli yıldız için yeni bir teklif iletti. İşte transferde Şampiyonlar Ligi detayı ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Galatasaray, ses getiren takviyeler gerçekleştirdi ve Leo Dubois'nın yerine bir oyuncu arayışına girdi.

#2
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Bu doğrultuda Cimbom, İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı.

#3
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Takvim'in haberine göre; G.Saray'ın 26 yaşındaki futbolcu için yeni bir girişim yaptığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

KİRALIK OLARAK İSTENDİ Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da üçüncü tercih durumuna düşen Zeki Çelik için İtalyan deviyle yeni bir görüşme yapan Galatasaray, kiralama teklifini sundu.

#5
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Ancak; Zeki Çelik'in Cimbom'da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alamaması ve Sacha Boey'un ardında yedek bekleyecek olması nedeniyle bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi.

#6
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

10 milyon Euro güncel değeri olan ve hem sağ bek hem de açıkta oynayabilen yıldız oyuncunun kontratı 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

#7
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

27 GOLLÜK KATKI YAPTI Geçen sezon Roma'da 38 maçta 2 asist kaydeden Zeki Çelik, bu sezon sadece 1 maçta 70 dakika şans bulabildi.

#8
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Bursaspor'da oynadıktan sonra İstanbulspor'da parlayan ve Fransız ekibi Lille'de şampiyonluk da yaşayan Çelik, profesyonel futbol kariyerinde toplamda 282 maça çıktı ve 11 gol, 16 asistlik katkı sağladı.

#9
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Zeki Çelik, 2019 yılında 20 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

#10
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

ZEKİ ÇELİK KİMDİR? Zeki Çelik, 17 Şubat 1997'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursaspor altyapısında başladı.

#11
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Bursaspor'un tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi ve 2016 yazında 1.25 milyon Euro'ya İstanbulspor'un yolunu tuttu.

#12
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Burada 2 yıl top koşturan milli oyuncu, 2018 yazında 2.5 milyon Euro'ya Lille'e imza attı.

#13
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Fransız ekibinin 4 yıl formasını giydikten sonra 2022 yazında ise 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tuttu.

#14
Foto - Galatasaray'dan milli yıldıza yeni teklif! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

26 yaşındaki oyuncunun Roma ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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