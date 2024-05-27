2024-05-27 13:57:45 Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, 2023-24 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 102 puanla rekor kıran sarı-kırmızılı ekip bu şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Gelecek sezon Devler Ligi'nde play-off turundan mücadele etmeye başlayacak olan Cimbom, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Galatasaray, dünya yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)