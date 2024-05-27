Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Kupa almanın önemli olduğunu söyleyen Muslera, "Beşiktaş çok önemli bir kupa aldı. Kupa almak önemli bir şey. Biz de ligi kazandık. Kupa kutlanır tabiiki. Şimdi dinleneceğiz. Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Şu anda mutluyuz. 2011'de geldiğim zaman bu kulübün ne kadar büyük kulüp olduğunu ve şampiyonluklar için mücadele ettiğini söylemiştim" şeklinde konuştu.