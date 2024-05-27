  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
23
Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

2024-05-27 13:57:45
Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, 2023-24 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 102 puanla rekor kıran sarı-kırmızılı ekip bu şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Gelecek sezon Devler Ligi'nde play-off turundan mücadele etmeye başlayacak olan Cimbom, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Galatasaray, dünya yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

1
#1
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti.

#2
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Beraberliğin bile şampiyonluğa taşıyacağı Galatasaray, sahadan Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı.

#3
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Puanını 102'ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

#4
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

"Cimbom" bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

#5
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.

#6
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Şampiyonluk maçından sonra Fernando Muslera, "Takım arkadaşlarımı, başkanımı, yönetim kurulu üyelerini, teknik ekibi ve çalışanları kutluyorum. Bu çok çok önemli. İki sene üst üste şampiyon olduk. 13 senede, 17 kupam var. Hayallerimizi buna odaklı çalışıyoruz. Hazirandan beri maçlara çıkıyoruz, büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda kırılabilecek bütün rekorları kırdık. Bu kulüp de bunu hak ediyor" diye konuştu.

#7
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Kupa almanın önemli olduğunu söyleyen Muslera, "Beşiktaş çok önemli bir kupa aldı. Kupa almak önemli bir şey. Biz de ligi kazandık. Kupa kutlanır tabiiki. Şimdi dinleneceğiz. Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Şu anda mutluyuz. 2011'de geldiğim zaman bu kulübün ne kadar büyük kulüp olduğunu ve şampiyonluklar için mücadele ettiğini söylemiştim" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Galatasaray kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşadı.

#9
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk apoletini taktı.

#10
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu. Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

#11
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

A Spor'a göre; Süper Lig'de 36 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 85 milyon 836 bin lira kazandı.

#12
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

"Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.

#13
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.

#14
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

#15
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

#16
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Gruplara kalmak isteyen Cimbom, burada ise çeyrek finali hedefliyor.

#17
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Galatasararay, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

#18
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

#19
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Dybala bu sezon 39 maça çıkıp bu müsabakalarda 16 gol ve 10 asist yaptı.

#20
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Galatasaray'ın bu yıldız için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

#21
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Takımdan özellikle gidecek isimlerin olması da bu transfer ihtimalini güçlendiriyor.

#22
Foto - Galatasaray’dan gündemi altüst edecek yıldız çıkışı! Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Gerçekten olacak iş değil, müthiş gelişme…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da korkutan deprem
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem

AFAD, İstanbul'da saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!
Dünya

İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!

Rus Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus toprakları..
Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti
Gündem

Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti

Gazze'de katliama imza atan siyonist zihniyet bu sefer Londra'da ortaya çıktı.
Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı
Ekonomi

Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı

Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Yunan basını, Türkiye ve Çin'in nükleer santral görüşmelerinde sona yaklaşmas..
İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Gram altın 500 lira birden değişecek
Ekonomi

İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Gram altın 500 lira birden değişecek

Piyasa uzmanı İslam Memiş, elinde Türk lirası olanları uyarırken gram altınla ilgili yeni tahminini paylaştı. Memiş, 2500 lira civarında ola..
Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir
Aktüel

Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir

Dünya üzerinde bulunan en tehlikeli ve en ölümcül bitkisi o... Doğanın hem bir şifa hem de zehir taşıdığını yüzlerce yıldır biliyoruz. Fakat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23