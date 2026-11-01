Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Evet seçimlerde İsrail'de büyük bir sürpriz de yaşandığı bir gerçek... Özellikle Arap partilerinin 20 sandalyeye ulaşması, seçimin en önemli gelişmelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık iki milyonluk nüfusuyla İsrailli Filistinliler, bu seçimlerde ülkenin göz ardı edilemeyecek bir siyasi öznesi olduğunu gösterdiler. Bu sonuçlara göre, Ortak Arap Listesi Beyachad ile beraber ülkenin üçüncü partisi olurken Ra’am ve Ortak Liste Arap partileri grubu olarak Likud ve Yashar’dan sonra ülkede en çok oyu alan üçüncü siyasi blok oldu. Ne var ki İsrail’in etnokratik yapısı bu tablonun İsrail siyasetinde görmezden gelinmesine neden olacaktır. Dolayısıyla bu parlamenter ağırlığa sahip Arap partilerinin hükümet ortaklığına kabul edilmesi beklenen bir netice değil. Netanyahu’nun “siyonist çoğunluk” vurgusu ve Arap partilerine dayanan hükümete karşı çıkışı da tartışmayı sandalye hesabından hangi ortaklıkların meşru sayılacağına taşıyor. Şimdi tüm gözler hükümet kurma pratiğine çevrilmiş durumda...