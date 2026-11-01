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Bütün takım tel tel dökülüyor: Galatasaray'ın elinden alınmıştı: Milan Skriniar Başkan Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi: Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla başladı Sabahın erken saatlerinde kahve içenler aman dikkat: Beyin ve safra kesesini de etkiliyor Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu... Bütün ilçe el ele verdi! Dağları sumak fidanlarıyla donattılar Hem tasarruf hem jet ulaşım: 2 buçuk saatlik yol 36 dakikaya düşecek! Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! Kozmetik devinden skandal dolandırıcılık: Vatandaşı böyle soyuyorlar Kötü haber geldi: Korkunç tahmin, çarpıcı analiz: Bilim dünyasını sarsan nüfus araştırması... MEB'den önemli değişiklik: Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Peki şimdi ne olacak? Aziz Yıldırım'ın istifa kararı: Fenerbahçe'de ortalık karıştı
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Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

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Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı; İsrail'deki seçimlerle ilgili çarpıcı bilgiler eşliğinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı...

#1
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

İşte o yazı;

#2
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Bir ülke düşünün ki; kurdun derdi, kuzuyu mideye indirmek. Kuzu ise kurda aşık... İşte bu tabir bugün 27 Ekim'de Katil devlet İsrail'de yapılan seçimlerin aslında slogan cümlesi... İsrail'de yapılan ve sonuçları merakla beklenen seçimde; Gazze Kasabı Netanyahu bloku 52, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet 48, Arap partileri 20 sandalyeye sahip olarak seçimden çıktı... Likud, 26 sandalyeyle en büyük parti konumunda. Eisenkot’un partisi 21, Bennett’in partisi ve Ortak Arap Listesi 12’şer sandalye elde ediyor, Ra’am ise 8 sandalyede. Sayım ve kontroller tamamlanmadan bu rakamların kesinleştiği söylenemese de mevcut tablo, her iki ana blokun da çoğunluk için ilave ortaklara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

#3
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Tabloya bakıldığında Katil Netanyahu’nun parlamenter çoğunluğunu koruyamadığı ancak muhalefetin de iktidarı devralabilecek ortaklığı henüz oluşturamadığı siyasal açmaza işaret ediyor. Hükümetin kurulabilmesi, kampanya sırasında dışlanan ortaklıkların yeniden değerlendirilmesine veya mevcut blokların çözülmesine bağlı görünüyor.

#4
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

İşin en tuhaf tarafı ise; bir katilin arkasına Trump'ın büyük desteğini alarak seçime girerek elindeki bazı sandalyeleri kaybetse de, seçimin matematiğine baktığınızda ipi önde göğüslediği de bir gerçek. Evet koalisyon hükümeti kurulacak binbir türlü çıkmaza doğru gidilirken, kandan beslenen bir adama yine kandan beslendiği için daha fazla kan sağlayan halkın da bu soykırıma ortak olduğunu net olarak görebiliyoruz.

#5
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Evet seçimlerde İsrail'de büyük bir sürpriz de yaşandığı bir gerçek... Özellikle Arap partilerinin 20 sandalyeye ulaşması, seçimin en önemli gelişmelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık iki milyonluk nüfusuyla İsrailli Filistinliler, bu seçimlerde ülkenin göz ardı edilemeyecek bir siyasi öznesi olduğunu gösterdiler. Bu sonuçlara göre, Ortak Arap Listesi Beyachad ile beraber ülkenin üçüncü partisi olurken Ra’am ve Ortak Liste Arap partileri grubu olarak Likud ve Yashar’dan sonra ülkede en çok oyu alan üçüncü siyasi blok oldu. Ne var ki İsrail’in etnokratik yapısı bu tablonun İsrail siyasetinde görmezden gelinmesine neden olacaktır. Dolayısıyla bu parlamenter ağırlığa sahip Arap partilerinin hükümet ortaklığına kabul edilmesi beklenen bir netice değil. Netanyahu’nun “siyonist çoğunluk” vurgusu ve Arap partilerine dayanan hükümete karşı çıkışı da tartışmayı sandalye hesabından hangi ortaklıkların meşru sayılacağına taşıyor. Şimdi tüm gözler hükümet kurma pratiğine çevrilmiş durumda...

#6
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Bu denklemde Arapların İsrail'de yeni bir formülü de inşa etmelerini açıkçası bekliyoruz. Dediğimiz gibi Katil Netanyahu ve onun döneminde birçok katliama imza atan eski genelkurmay başkanı da olan Eisenkot'un da birbirinden farklı olmadığını da düşünürsek kan dökmede, umarız Gazze'ye yönelik yeni bir operasyonlar zincirini de görmemiş oluruz temennisi taşımak istiyorum...

#7
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

AA'ya konuşan İsrailli siyasi uzman Vedi Ebu Nassar'ın şu açıklamalarına da yazımızda yer vermek istiyorum...

#8
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Nassar, 27 Ekim'de yapılan seçimlerde kesin bir sonucun ortaya çıkmamasının İsrail'i, muhalefetin Filistinlileri temsil eden partilerle koalisyon kurması ve yeniden seçim ihtimalinin de aralarında olduğu 3 olası senaryoyla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

#9
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Ebu Nassar, yaptığı açıklamada, erken seçime işaret ederek İsrail'deki siyasi krizin, Meclisin 4 yıllık görev süresi dolmadan yapılacak yeni seçimlere kadar sona ermeyeceğini değerlendirdi.

#10
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Ebu Nassar, ilk senaryonun Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un mecliste Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle hükümet kurma ihtimali olduğunu ifade etti. Çözümün açık olduğunu söyleyen Ebu Nassar, "Eisenkot gerçekten hükümet kurmak istiyorsa bunu yarın bile yapabilir. Araplar da bu devletin vatandaşları ve diğer vatandaşlarla aynı haklara sahipler." dedi.

#11
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Ebu Nassar, Eisenkot'un Filistinlileri temsil eden Arap partileriyle ortaklık yaparak, "istikrarlı bir hükümetin" kurulabileceği yorumunu yaptı.

#12
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Söz konusu koalisyon ihtimaline karşı Ebu Nassar, "Bu durum, Eisenkot ve muhalefetteki siyasilerden, özellikle de böyle bir hükümete karşı çıkan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın cesaret göstermesini gerektiriyor" diye konuştu. Yahudi muhalefet partilerinden oluşan dar kapsamlı bir hükümetin de kurulabileceğini belirten Ebu Nassar, Arap milletvekillerinin böyle bir hükümete İsrail Meclisinde destek verebileceğini kaydetti.

#13
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Ebu Nassar, bunun Ortak Liste'nin "İsrail'deki Arap vatandaşlara güvence karşılığında hükümete güvence" olarak adlandırdığı formül kapsamında yapılabileceğini belirtti. Ortak Liste'nin çözümüne ilişkin Ebu Nassar, söz konusu formülün ev yıkımlarının durdurulmasını, suç ve kışkırtıcılığın önlenmesini ve Filistinlilere siyasi bir ufuk sağlanmasını içerdiğini aktardı.

#14
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Ebu Nassar'a göre ikinci senaryo, Netanyahu liderliğindeki Likud ile Eisenkot'un başkanlığını yaptığı Yashar Partisinin öncülüğünde birlik hükümeti kurulması. İsrail basınına göre Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da desteklediği bu çözüme ilişkin Ebu Nassar, "İsrail'de birçok çevre, Netanyahu ile Eisenkot'un başbakanlığı dönüşümlü üstleneceği ulusal birlik hükümetini mevcut çıkmazın çözümü olarak görüyor." dedi.

#15
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Eisenkot ve Liberman dahil diğer muhalif liderlerin Netanyahu'nun başbakanlığındaki bir hükümette yer almama sözü verdiğini hatırlatan Ebu Nassar, bunun söz konusu seçeneğin önündeki en önemli sorun olduğunu kaydetti.

#16
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Ebu Nassar, "Bu mümkün bir senaryo ancak Eisenkot bu yolu seçerse geçmişte Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz'ın başına geldiği gibi siyasi geleceği açısından ölüm fermanı anlamına gelir. Bu nedenle Eisenkot'un böyle bir adım atmakta acele etmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ebu Nassar, üçüncü senaryonun, Netanyahu'nun muhalefet saflarını bölerek bazı milletvekillerini makam karşılığında kendi bloğuna katmaya çalışması olduğunu belirtti. Bu ihtimale ilişkin Ebu Nassar, "Netanyahu, İran'a karşı savaşı yeniden başlatabilir ve aynı dönemde muhalefeti bölerek bazı milletvekillerini kendi tarafına çekmeye çalışabilir." diye konuştu.

#17
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Ebu Nassar, Netanyahu'nun İran'a savaş açarak İsrail'in olağanüstü durumda olduğu gerekçesiyle muhalefet partilerine kendi başkanlığında birlik hükümeti kurulmasını dayatabileceğini söyledi.

#18
Foto - Selma Savcı yazdı: Kuzu kurda aşık! Katil İsrail'in özeti bu...

Anlaşıldığı üzere; İsrail'in Netanyahu yönetiminin yine katakullilerle bir yönetim inşa edeceğini de beklemek sürpriz olmaz. Çünkü karşınızda Beyaz Saray'ın süs köpeği olarak hayatını idame ettiren ve Trump'ın bile yaptığı paylaşımlarla Netanyahu'ya oy verin çağrılarıyla gidilen sözde bir seçimi görmüş olduk. Benim buradaki tek gayem; artık bu kan damlayan ellerini bir an önce din kardeşimiz olan Gazze'den çekmeleri ve artık masum sivillerin en azından daha rahat bir nefes alarak hayatlarını yeniden inşa etmeleri en büyük önceliğim, gerisi laf-ı güzaf...

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