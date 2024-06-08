Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Scott Mctominay, geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho için şu ifadeleri kullanmıştı: "Hala iletişim halindeyiz, eğer iyi bir maç çıkarırsam bana haber veriyor. Bana her zaman dediği gibi 'aferin evlat' diye mesaj atıyor. Harika zamanlardı ve ona çok minnettarım."