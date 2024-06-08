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Spor
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Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

2024-06-08 19:52:42
Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray, nefes kesen sezonun ardından yeni hedeflere yelken açtı. Önümüzdeki sezonda da şampiyon olarak üst üste üçüncü kez zafer elde etmek isteyen Aslan, beşinci yıldızı da armasına eklemenin peşinde. Transfer döneminde birçok yıldız isimle anılan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun eski öğrencisine göz dikti. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen bir sezon geride kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 102 puanla şampiyon oldu.

#2
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

İkinci sıradaki Fenerbahçe de 99 puan toplayarak taraftarlara oldukça heyecanlı bir sezon izletti.

#3
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Şampiyonluk kutlamalarının ardından yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Galatasaray, kadrosuna eklemeler yapmak istiyor.

#4
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Birçok mevkiye oyuncu transfer edecek olan sarı-kırmızılı ekipte ilk hedef orta saha.

#5
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Bu doğrultuda Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

#6
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı takım, Scott McTominay için harekete geçti. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için İngiliz devine ilk teklifini yaptığı belirtildi.

#7
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Okan Buruk'un listenin ilk sırasına yazdığı İskoç orta saha için sarı kırmızılı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi.

#8
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Manchester United altyapısında yetişen ve 2017 yılında A Takım'da forma giymeye başlayan McTominay, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.

#9
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Scott Mctominay, geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho için şu ifadeleri kullanmıştı: "Hala iletişim halindeyiz, eğer iyi bir maç çıkarırsam bana haber veriyor. Bana her zaman dediği gibi 'aferin evlat' diye mesaj atıyor. Harika zamanlardı ve ona çok minnettarım."

#10
Foto - Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

"Mourinho ayrıldığında onun ofisindeydim, neredeyse ağlayacaktım. Onun gitmesini hiç istemedim."

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