  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
14
Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

2024-07-21 08:03:03
Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Wendel ve Doue transferlerinde sona yaklaşan Aslan, bu iki ismi de bir türlü İstanbul'a getiremedi. Bu sırada yurt dışında sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaraylı taraftarların geçtiğimiz sezon tabiri caizse yangın çıkardığı oyuncu, bir kez daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşarak armasına beşinci yıldızı takmak isteyen Aslan, flaş gelişmeler yaşıyor.

#2
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Avusturya'daki hazırlık kampının ilk etabını başarıyla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, transferde hareketli günler geçiriyor.

#3
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen yönetim, orta saha oyuncusu Wendel ve sağ bek oyuncusu Doue isimlerine yoğunlaşmıştı.

#4
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

İki transferde de bitime yakın olan Galatasaray, son pürüzleri bir türlü çözemedi ve uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri henüz sona ermedi.

#5
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Bu durum Galatasaray taraftarlarında da sabırsızlığa yol açarken yurt dışından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

#6
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız oyuncu, taraftarın baskısı sonrasında vazgeçilen bir transfer olmuştu.

#7
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Lazio forması giyen Matias Vecino hakkında bilgi aldığını yazdı.

#8
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon transferin son saatlerinde 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.

#9
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlayan Galatasaray, o dönem taraftarın baskısının ardından geri adım attı ve Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

#10
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da uzun süren orta saha arayışlarının sonucunda Matias Vecino isminin gündeme gelmesi, taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.

#11
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Kariyeri boyunca toplamda 400 resmi maçta forma giyen Uruguaylı orta saha, 42 gol ve 25 asistle oynuyor.

#12
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Vecino, 2013 yılından bu yana Serie A dışında bir ligde forma giymedi. Oyuncunun piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

#13
Foto - Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya h..
Mahkemeden emsal teşkil edecek otopark ücreti kararı: 1 kuruş ödemeyin!
Ekonomi

Mahkemeden emsal teşkil edecek otopark ücreti kararı: 1 kuruş ödemeyin!

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında, 0-3 saatlik sürenin altında kalmasına rağmen araç sahibinden para talep edilmesi Tüketici Mahkeme Heyet..
Polis, vatandaşı yiyen köpeği vurdu! Kadın çığlık atıp
Gündem

Polis, vatandaşı yiyen köpeği vurdu! Kadın çığlık atıp

İzmir’de ağızlıksız gezdirilen yasak ırk bir köpek vatandaşa saldırdı. Polis köpeği vurmak zorunda kaldı. O anlarda bir kadının polise “vurm..
Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...
Gündem

Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj, Nevşehir'de KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim töreninde Mustafa ..
Ağrı Dağı'ndan kötü haber
Gündem

Ağrı Dağı'ndan kötü haber

Ağrı Dağı’na zirve tırmanışını gerçekleştiren 3 dağcıdan haber alınamıyor.

İnsan eliyle kazılmış, dünyanın en derin çukuru!
Dünya

İnsan eliyle kazılmış, dünyanın en derin çukuru!

Elmas zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kimberley şehrindeki "Büyük Çukur (The Big Hole)" isimli tarihi elmas madeni ocağı, 240 metre der..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23