Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Wendel ve Doue transferlerinde sona yaklaşan Aslan, bu iki ismi de bir türlü İstanbul'a getiremedi. Bu sırada yurt dışında sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaraylı taraftarların geçtiğimiz sezon tabiri caizse yangın çıkardığı oyuncu, bir kez daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...