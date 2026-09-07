Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Galatasaray Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan topladı ve şu anda lider... Onu 9'ar puanla Beşiktaş ve Kocaelispor takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 12 kez gol sevinci yaşadı. Ancak rakipler de toplam 6 kez ağları sarstı. Erzurumspor sınavı dışındaki diğer karşılaşmalarda ciddi açıklar verildi.