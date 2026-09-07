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Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Galatasaray'da çarşamba günü oynanacak olan Lizbon maçı öncesinde savunma ve defans hattındaki farklılıklar dikkat çekiyor.

#1
Foto - Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Son 3 sezona bakıldığında Galatasaray'ın attığı gol sayısı ve ortalamalar benzerlik gösteriyor. Ancak savunma açısından aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil...

#2
Foto - Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Atılan gol (ortalama): 2024-2025: 3 2025-2026: 3.25 2026-2027: 3 Kalesindeki gol beklentisi (ortalama): 2024-2025: 1.29 2025-2026: 0.61 2026-2027: 0.91

#3
Foto - Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Geçen sezona oranla rakiplere daha fazla şans verildiği ortada...

#4
Foto - Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Galatasaray Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan topladı ve şu anda lider... Onu 9'ar puanla Beşiktaş ve Kocaelispor takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 12 kez gol sevinci yaşadı. Ancak rakipler de toplam 6 kez ağları sarstı. Erzurumspor sınavı dışındaki diğer karşılaşmalarda ciddi açıklar verildi.

#5
Foto - Galatasaray'da hücum başka bir havada, savunma ise bambaşka bir havada...

Cim-Bom'da Abdülkerim Bardakcı'nın durumu uzun süredir tartışılıyor. Ayrıca Davinson Sanchez de yaptığı kritik hatalarla kafaları karıştırdı. Cim-Bom, Leipzig'in genç stoperi El Chadaille Bitshiabu'yu kiralamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, ilerleyen dönemde şans bulacak. Ve performansı merakla bekleniyor.

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