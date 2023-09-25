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Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

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Spor
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Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

2023-09-25 10:31:22
Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Kazımcan Karataş'ın sakatlığı, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in statü gereği forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

#2
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

#3
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

İlk maçtan berqaberlikle ayrılan Cimbom, son 4 maçını kazanarak yenilmezlik serisini sürdürüyor.

#4
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

#5
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 31, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

#6
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Rekabette Galatasaray'ın toplam 104 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

#7
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Galatasaray'ın, Süper Lig'de deplasman maçlarında da rakiplerine üstünlüğü bulunuyor.

#8
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'a konuk olarak çıktığı maçların 14'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi.

#9
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Bu maçlarda 46 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

#10
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak.

#11
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

#12
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.

#13
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

#14
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

#15
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

#16
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

SON 18 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

#17
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

#18
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

KAZIMCAN KARATAŞ FORMA GİYEMEYECEK Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, karşılaşmada oynamayacak.

#19
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, İstanbulspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

#20
Foto - Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

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