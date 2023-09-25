2023-09-25 10:31:22 Galatasaray'da hedef liderlik! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı muhtemel 11'i... Bakın ne oldu!
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Kazımcan Karataş'ın sakatlığı, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in statü gereği forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)