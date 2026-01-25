İlacını bulamayanlara müjde! Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı açıkladı

  • İSTANBUL
Türkiye genelinde ilaç tedarikinde olası aksaklıklara karşı yeni bir adım atıldı. TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar yeni uygulamayı duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, ilaç tedarikinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla başlattıkları uygulamayı anlattı.

Ayar, tüm dünyada zaman zaman ilaca erişim sorununun yaşanabildiğini vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak bu konunun öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de ilaçların uzun yıllardır dijital sistemlerle takip edildiğine dikkati çeken Ayar, "Türkiye'de uzun yıllardır ilaçlar dijital olarak takip ediliyor ve alarm düzeyinde azlık-yokluk durumu gerçekleşmeden önce gerekli tedbirler alınıyor." dedi.

İlaç yokluğunun dünya genelinde, ham madde temininde yaşanan sorunlar nedeniyle de oluşabildiğini kaydeden Ayar, bunun yanında aşırı tüketim ile beraber bölgeler arasındaki dağılımın değişmesi gibi nedenlerle sorunlar yaşanabildiğini aktardı.

Ayar, Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 ilacı devlet desteğiyle vatandaşlarına sunduğunu belirterek, "Bu, dünya için çok önemli bir başarıdır. 8 bin 500 ilaçtan sadece 150'si eşdeğeri olmayan ilaçlar grubundadır. İlaç azaldığı, bulunmada, teminde zorluk yaşandığı zaman özellikle bu 150 ilaç için Sağlık Bakanlığı ve kurumumuz gerekli müdahalelerde bulunmaktadır." diye konuştu.

Bu kapsamda geçen yıl imalatçıların, tedarikle ilgili yaşayabilecekleri sorunları öngördükleri anda en az 3 ay önceden bu durumu TİTCK'ye bildirmelerini zorunlu hale getirdiklerini aktaran Ayar, bu sayede ilaçlar kritik düzeyde yokluğa girmeden önce alternatif çözümler üretilebildiğini söyledi.

"İLACINI BULAMAYANLAR 444 4 680'İ ARASIN" Ayar, 80 milyon vatandaşın tamamının elektronik posta ya da veri tabanları üzerinden ilaç yokluğunu kuruma etkin biçimde bildirmesinin fiilen mümkün olmadığını belirterek, bu nedenle süreci daha proaktif yönetebilmek, olası tedarik sorunlarını etkili şekilde izleyebilmek amacıyla çağrı merkezini aktif hale getirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda vatandaşlara Kuruma doğrudan başvuru imkanı sunulduğunu belirten Ayar, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız gittikleri bir eczanede ilacını bulamadıysa, 444 4 680 hattı üzerinden bize bunu lütfen rapor etsinler. 'İlacımı bulamıyorum' dedikleri zaman eğitim verdiğimiz uzman iletişimcilerimiz kendilerine yardımcı olacaklar. Hem o ilacın en yakın nerede bulunabileceği konusunda yönlendirme sağlayacaklar daha da önemlisi ilaç tedarikiyle alakalı sorumlularımızın harekete geçmesine ve tedarik sorununun çözümüne katkı sunacaklar."

Eczanelerin ilaç depolarını dijital sistem üzerinden görebildiğini anımsatan Ayar, "Başta çok kıymetli eczacılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeye devam edeceklerine, ilave tedbire gerek kalmayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

İlaç tedarikinin kesintisiz sürdürülebilmesinde akılcı ilaç kullanımının önemli rol oynadığına dikkati çeken Ayar, vatandaşların ilaçlarını hekim reçetesiyle almasının ve gereksiz temine yönelmemesinin, israfı önleyerek planlı üretim dengesinin korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

