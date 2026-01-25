İlacını bulamayanlara müjde! Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı açıkladı

Ayar, Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 ilacı devlet desteğiyle vatandaşlarına sunduğunu belirterek, "Bu, dünya için çok önemli bir başarıdır. 8 bin 500 ilaçtan sadece 150'si eşdeğeri olmayan ilaçlar grubundadır. İlaç azaldığı, bulunmada, teminde zorluk yaşandığı zaman özellikle bu 150 ilaç için Sağlık Bakanlığı ve kurumumuz gerekli müdahalelerde bulunmaktadır." diye konuştu.