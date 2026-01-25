  • İSTANBUL
Spor
16
Yeniakit Publisher
'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında Bebek Otel’de yaşandığı öne sürülen sert diyaloğu anlattı.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alındığı gece Ali Koç ile Okan Buruk'un Bebek Otel’de karşılaştığı bildirildi. Bu karşılaşmanın kısa sürede tansiyonu yükselten bir diyaloğa sahne olduğu iddia edildi.

Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital'de yaptığı açıklamada, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını belirtti.

Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital'de yaptığı açıklamada, Ali Koç’un Okan Buruk’a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını belirtti.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Seten, "Ali Koç, Okan Buruk'a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. 'Senin de...' diyor. Mealen "Senin de sıran gelecek" şeklinde tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

İddiaya göre Okan Buruk, Ali Koç’a "Niye böyle söylüyorsun ya! Ben sana ne yaptım?” şeklinde karşılık verdi. Seten, bu sözlerin ardından Ali Koç’un parmak sallayarak ortamdan ayrıldığını aktardı.

Galatasaray Kulübü bugün ise, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray Kulübü bugün ise, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Eski Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un sarı-kırmızılı ekibin teknik direktör Okan Buruk’a yönelik sözleri sonrası kamuoyuna son derece sert bir açıklama yaptı.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Açıklamada, Buruk’a yöneltilen ifadelerin yalnızca bireysel bir tehdit olmadığı vurgulanırken, bunun Türk sporunda rekabeti saha dışına taşıma çabasının açık bir göstergesi olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, yaşananları Galatasaray camiasına yönelik planlı bir saldırı olarak nitelendirerek, Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olduklarını ilan etti.

Sarı-kırmızılılar, yaşananları Galatasaray camiasına yönelik planlı bir saldırı olarak nitelendirerek, Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olduklarını ilan etti.

"Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

"Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu “Ali kıran baş kesen”in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir. Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Galatasaray’ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır. Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır. Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye’deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur. Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Foto - 'Ali Koç Okan Buruk'u tehdit etti' iddiası: Bebek Otel’de şoke eden diyalog gündem oldu: Olay açıklama

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz. Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Ali Koç Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?" Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?" Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"

Yorumlar

Turhan Demir

Sonuna kadar katılıyorum. Zenginliğinden başka hiç bir meziyeti yoktur. Ne edep ne de bezaket
