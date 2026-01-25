Namaz kılmak, Suriye bayrağı sallamak ve daha neler neler! İşte YPG’nin suç saydığı eylemler

Rakka'nın Cerniye nahiyesine bağlı Hatuniye köyünden geldiğini belirten Türki Muhammed el-Abd, hapishane önünde yalnızca kendi oğlunu değil, YPG tarafından alıkonulan tüm tutukluların serbest bırakılmasını beklediğini dile getirdi. YPG'nin keyfi suçlamalarda bulunduğunu dile getiren Abd, "Patates satanı da, domates satanı da terörist ilan ettiler. Bir şeyin fotoğrafını çekmek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın fotoğrafını taşımak ya da Suriye bayrağı kaldırmak bile suç sayıldı." dedi. Oğlunun yaklaşık bir yıldır hasta olduğunu, Şam'daki El-Biruni Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve bunu kanıtlayan resmi sağlık raporları bulunduğunu anlatan Abd, yolun açılmasının ardından oğlunun, üzerinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın fotoğrafları ve Suriye bayrağıyla çekilmiş bir fotoğraf bulunduğu gerekçesiyle YPG tarafından alıkonduğunu söyledi.