SON DAKİKA
Gündem
Namaz kılmak, Suriye bayrağı sallamak ve daha neler neler! İşte YPG’nin suç saydığı eylemler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye'nin Rakka vilayetinde, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunduğu dönemde aralarında 18 yaş altı çocukların da yer aldığı yüzlerce kişinin alıkonulduğu Aktan Hapishanesi'nde yakınlarından haber alamayan Suriyeliler, dondurucu soğuğa rağmen umutla hapishane önünde bekleyişini sürdürüyor. Yıllarca YPG'nin kontrolünde kalan hapishanede tutuldukları belirtilen evlatlarının, kardeşlerinin ve diğer yakınlarının akıbetine dair en küçük bir bilgiye ulaşmak isteyen aileler, kar yağışı ve dondurucu soğuğa aldırmadan cezaevi kapısı önünde umutla bekliyor.

Aileler, yakınlarının durumuna ilişkin kendilerine bilgi verilmesini ve YPG tarafından haksız yere alıkonulanların serbest bırakılmasını talep ediyor. Hapishane önünde AA muhabirine konuşan Suriyeliler, YPG döneminde yaşadıklarını ve maruz kaldıkları mağduriyetleri çarpıcı ifadelerle dile getirdi. Rakka'nın Meskene ilçesinden geldiğini belirten Ahmed Abdullah el-Hafaci, oğlunun devrik Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni aratmayan YPG kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulduğunu söyledi.

NAMAZ KILMAYI YASAKLADILAR// Oğluna altı ay hapis cezası verildiğini ve bu cezanın yaklaşık olarak gelecek ayın 17'sinde sona ereceğini belirten Hafaci, yöneltilen suçlamanın ise yalnızca bir ilahi ile Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ait bir fotoğraf olduğunu ifade etti.

Hapishane içinde yaşananlara dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Hafaci, YPG döneminde suçlamaların keyfi şekilde yapıldığını belirterek, "Namaz kılanı DEAŞ’lı, Allah'ı ananı DEAŞ’lı, YPG’ye karşı çıkanları DEAŞ’lı, Suriye bayrağını kaldıranı DEAŞ’lı ilan ettiler. Suriye hükümetine sosyal ya da milli olarak yakın olan herkes onların gözünde DEAŞ'lıydı." dedi.

Hapishanedeki herkesin yüzde yüz masum olduğunu iddia etmediğini söyleyen Hafaci, bazı kişilerin suç işlemiş olabileceğini kabul ettiğini, ancak çoğunluğun haksız yere alıkonulduğunu vurguladı. Tutuklular arasında çocukların da bulunduğunu dile getiren Hafaci, "16 yaşında bir çocuğun hayattan ne anladığını düşünün. Suçu sadece camide namaz kılması ya da ülkesinin bayrağını kaldırmasıydı." ifadelerini kullandı. 14 yıl süren bir savaştan çıktıklarını ve zulme karşı ayaklandıklarını hatırlatan Hafaci, "Yeni bir zulüm yaşamak için mücadele etmedik. Bugün tek isteğimiz evlatlarımızı görebilmek." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Rakka'nın Cerniye nahiyesine bağlı Hatuniye köyünden geldiğini belirten Türki Muhammed el-Abd, hapishane önünde yalnızca kendi oğlunu değil, YPG tarafından alıkonulan tüm tutukluların serbest bırakılmasını beklediğini dile getirdi. YPG'nin keyfi suçlamalarda bulunduğunu dile getiren Abd, "Patates satanı da, domates satanı da terörist ilan ettiler. Bir şeyin fotoğrafını çekmek, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın fotoğrafını taşımak ya da Suriye bayrağı kaldırmak bile suç sayıldı." dedi. Oğlunun yaklaşık bir yıldır hasta olduğunu, Şam'daki El-Biruni Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve bunu kanıtlayan resmi sağlık raporları bulunduğunu anlatan Abd, yolun açılmasının ardından oğlunun, üzerinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın fotoğrafları ve Suriye bayrağıyla çekilmiş bir fotoğraf bulunduğu gerekçesiyle YPG tarafından alıkonduğunu söyledi.

O günden bu yana oğlunun tutuklu olduğunu belirten Abd, serbest bırakılması için kendisinden 4 bin dolar rüşvet istendiğini aktardı. Maddi durumunun bu parayı ödemeye yetmediğini vurgulayan Abd, "Beş kızım ve iki oğlum var. Bu oğlum hasta, diğeri ise ondan küçük. Tedavimizi de kurtuluşumuzu da Allah'tan ve hayır sahiplerinden bekliyoruz." dedi. Abd, Cumhurbaşkanı Şara'ya seslenerek, YPG hapishanelerinde tutulan masumların serbest bırakılmasını ve ailelerine kavuşturulmasını istedi.

Deyrizor'dan geldiğini belirten Asker el-Hamid el-Asker, oğlunun yalnızca cep telefonunda dini bir ilahi bulunduğu gerekçesiyle alıkonulduğunu anlattı. Oğlunun cep telefonunda "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" yazılı bir ilahi bulunduğunu belirten Asker, gözlerinin önünde oğlunun zorla alıkonulduğunu ve 28 Eylül 2025'ten bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Rakka'daki tüm hapishaneleri dolaştığını ancak hiçbir yetkilinin oğlunun nerede olduğunu söylemediğini aktaran Asker, bir tutuklunun kendisine oğlunun Aktan Hapishanesi'nde bulunduğunu söylediğini, ancak oraya gittiğinde bunun da inkâr edildiğini ifade etti.

Ailelerin günlerdir kar ve soğuk altında beklediğini dile getiren Asker, "Aramızda hastalar, yaşlılar ve uzak bölgelerden gelen insanlar var. Saatlerce ayakta duruyoruz ama kimse bize bir cevap vermiyor." dedi. Oğlunun masum olduğunu söyleyen Asker, "Suçu sadece telefonunda dini bir ilahi olmasıydı." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Aktan Hapishanesi önünde bekleyen aileler, YPG döneminde keyfi şekilde alıkonulan yakınlarının akıbetinin açıklanmasını, masumların serbest bırakılmasını ve sivillere yönelik bu uygulamalara son verilmesini talep ediyor. Aileler, tek isteklerinin adaletin sağlanması ve çocuklarının nerede olduğuna dair net bilgi verilmesi olduğunu vurguluyor.

Soğuk havaya rağmen hapishane kapısından ayrılmayan aileler, umutlarını yitirmeden yıllardır görmedikleri evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor.

