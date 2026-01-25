Namaz kılmak, Suriye bayrağı sallamak ve daha neler neler! İşte YPG’nin suç saydığı eylemler
Suriye'nin Rakka vilayetinde, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunduğu dönemde aralarında 18 yaş altı çocukların da yer aldığı yüzlerce kişinin alıkonulduğu Aktan Hapishanesi'nde yakınlarından haber alamayan Suriyeliler, dondurucu soğuğa rağmen umutla hapishane önünde bekleyişini sürdürüyor. Yıllarca YPG'nin kontrolünde kalan hapishanede tutuldukları belirtilen evlatlarının, kardeşlerinin ve diğer yakınlarının akıbetine dair en küçük bir bilgiye ulaşmak isteyen aileler, kar yağışı ve dondurucu soğuğa aldırmadan cezaevi kapısı önünde umutla bekliyor.