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Spor
13
Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

2024-05-04 18:45:48
Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de yarın evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Cimbom, şampiyonluk hediyesi olarak şimdiden 2 yıldız transferi bitirmenin hedefinde. Yönetimin listesinde olan Manchester United'ın yıldızı ve milli oyuncu ile görüşmeler yapılacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Trendyol Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

#2
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Ligde üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen Okan Buruk, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor.

#3
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen yönetim ve teknik ekip, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

#4
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Teknik direktör Okan hocanın istediği oyuncular doğrultusunda maliyet çalışmalarına başlayan Galatasaray Yönetimi, daha somut adımlar atmak üzere kongreyi beklemeye geçti.

#5
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Lucas Torreira yeni bir sözleşme imzalayan Galatasaray, tecrübeli oyuncunun yanına bir yıldız daha getirmeyi planlıyor.

#6
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Torreira'nın yanına mutlaka güçlü bir oyuncu isteyen Okan Buruk; listenin ilk sırasına Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Casemiro'yu yazmıştı.

#7
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Brezilyalı orta sahanın kulüpten yaz döneminde ayrılacağı kesinleşmiş durumda. Sambacı'nın şimdilik kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği de gelen haberler arasında. Cimbom, uygun bir bonservis bedeli ve yıllık ücret karşılığında 32 yaşındaki dünya yıldızını renklerine bağlamaya çalışacak.

#8
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Galatasaray, yerli rotasyonu için de adayını belirledi ve Lille ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı ile görüşme yapacak.

#9
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Bonservis sorunu olmadığı için her gün yeni bir talibi çıkan milli oyuncuyla sezon bitmeden ön protokol imzalamak isteyen Cimbom, kongrenin hemen ardından oyuncunun menajeriyle temas kuracak.

#10
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Okan Buruk ise Yusuf Yazıcı'yı sadece 10 numara pozisyonunda değil, bazı maçlarda santrfor pozisyonunda ve sağ kanatta kullanmayı düşünüyor.

#11
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

2021 yılında Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan

#12
Foto - Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile görüşmeye de sıcak baktığı iddia edildi.

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