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Spor
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Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

2024-01-19 12:35:25
Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

3 kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un listesinde birçok yıldız bulunurken, Fenerbahçe'nin eski yıldızını da istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Maçta 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve son 16'ye yükseldi.

#3
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu (p) kaydetti.

#4
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Ümraniyespor'un tek golü ise ters vuruşla Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ayrıca konuk takımda Siraçhan Nas çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

#5
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Bu sonucun ardından Aslan, son 16'ya yükselirken; Ümraniyespor ise kupaya veda eden taraf oldu.

#6
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanında sahne alacak Cimbom, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

#7
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Sarı-kırmızılı takımda son gidişat bu yöndeyken, devre arası transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

#8
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.

#9
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

İlk iş olarak sezon başında kiralık giden Berkan Kutlu'yu geri çağıran Cimbom, Luyindama'nın sözleşmesini ise feshetti.

#10
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la eşleşen G.Saray, yapılacak takviyelerle Avrupa'da başarı hedefliyor.

#11
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Aynı zamanda ligde de şampiyon ünvanını koruyarak üst üste 2. kez mutlu sona ulaşma hedefinde...

#12
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Cimbom'un transfer listesindeki 3 isim belli olurken, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen o isim liste başına yazıldı. İşte detaylar...

#13
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Galatasaray, hücum yollarında büyük sıkıntılar yaşadı.

#14
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Cedric Bakambu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle ilk 11'de Halil Dervişoğlu forma giydi.

#15
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

24 yaşındaki futbolcu bu süreçte istenen katkıyı sağlayamazken, bu süreçte skor katkısını daha çok stoper Abdülkerim Bardakcı üstlendi.

#16
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

FORVETE ERENCAN TAKVİYESİ Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Cimbom, altyapısından yetişen Erencan Yardımcı için harekete geçti.

#17
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Genç forvetin bonservisi Eyüpspor'da bulunuyor ve kiralık olarak Pendikspor'da forma giyiyor.

#18
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

ORTA SAHAYA BELLINGHAM Bu doğrultuda G.Saray'ın gündemine Sunderland forması giyen Jobe Bellingham geldi.

#19
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Birmingham altyapısından yetişen Bellingham, sezon başında 1.75 milyon Euro'ya Sunderland'e imza attı ve takımının vazgeçilmezi oldu.

#20
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

2011 yazında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

#21
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Geçtiğimiz aylarda A Spor'a konuşan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Muslera'yla ilgili, "Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil." ifadelerini kullanmıştı.

#22
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Cimbom bu doğrultuda 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin alternatifini şimdiden aramaya başlarken, tanıdık isim gündeme geldi.

#23
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 12'ye düşecek olması nedeniyle yerli isimlere yönelen G.Saray, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için harekete geçti.

#24
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

25 yaşındaki file bekçisi, Kırmızı Şeytanlar'da Andre Onana'nın hatalarına rağmen teknik direktör Erik ten Hag tarafından tercih edilmedi.

#25
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

EURO 2024 kadrosunda olmayı planlayan Altay, süre alabileceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.

#26
Foto - Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…

Kaleyi milli yıldıza emanet etmeyi planlayan Cimbom, yabancı oyuncu kontenjanlarını diğer mevkilerde kullanabilecek.

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