2024-01-19 12:35:25 Galatasaray’a bir müjde daha! Duyurdu... Duyan heyecandan yerinde duramadı: Her şeyi unutun, bu olursa Süper Lig sallanır…
3 kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un listesinde birçok yıldız bulunurken, Fenerbahçe'nin eski yıldızını da istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)