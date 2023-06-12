2023-06-12 17:11:55 Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular
Dünyaca ünlü yıldız için Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Ezeli rakipler, gelecek yıl başarılı olma adına transferde iddialı isimlere yönelmişti. Özellikle sarı lacivertlilerin Inter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko'yu gündemine aldığı kaydedilmişti. Ancak 37 yaşındaki santrfor için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.