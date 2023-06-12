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Spor
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Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

2023-06-12 17:11:55
Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Dünyaca ünlü yıldız için Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Ezeli rakipler, gelecek yıl başarılı olma adına transferde iddialı isimlere yönelmişti. Özellikle sarı lacivertlilerin Inter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko'yu gündemine aldığı kaydedilmişti. Ancak 37 yaşındaki santrfor için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.

#1
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Sezonun sona ermesinin ardından iki ekip de transfer dönemine yoğunlaştı.

#3
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Türkiye'nin lokomotifi iki kulüp, gelecek yıl için iddialı transferler yapmak istiyor.

#4
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hem de bu seneki başarısını tekrarlama hedefinde.

#5
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Fenerbahçe ise Süper Lig'de uzun süredir hasretini çektiği şampiyonluk özlemini bitirme peşinde olacak.

#6
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Bu doğrultuda rakipler, transferde önemli futbolcuları kadrolarına katmak istiyor.

#7
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

A Spor'a göre; Bu oyunculardan birisinin de Edin Dzeko olduğu kaydedilmişti.

#8
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Sarı lacivertlilerin 37 yaşındaki golcü için girişimlere başladığı ifade edilmişti.

#9
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Ancak Bosna Hersek'li santrfor ile ilgili bomba bir iddia geldi.

#10
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Konuyla ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

#11
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

İşte detaylar...

#12
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Bu gelişme sonrası Edin Dzeko transferinin farklı bir yöne doğru gitmesi muhtemel.

#13
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Edin Dzeko bu sezon Inter'de 52 maça çıktı.

#14
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Dünyaca ünlü isim bu karşılaşmalarda 14 gol attı.

#15
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Ayrıca 5 de asist yaptı.

#16
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Dzeko, kariyerinde Roma, Manchester City, Teplice ve Wolfsburg gibi takımlarda da forma giymişt

#17
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe’den o yıldız için büyük oyun! Dünyaca ünlü site deşifre etti! Şok oldular

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