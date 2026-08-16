Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

14 Ağustos 2026 tarihinde Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. ŞİRKETLERİN BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU Operasyonun mali ayağında da kapsamlı tedbirler uygulandı. Soruşturma kapsamında 13 şirketin banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu. Suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen mal varlıkları da incelemeye alındı. OTOMOBİLLER, VİLLA, DAİRE VE ARSA... Toplam tahmini değeri 43 milyon 500 bin TL olan mal varlığı muhafaza altına alındı. Bunlar arasında: 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsa bulunuyor. Vatandaşları internetlerinin kesileceği korkusuyla modem almaya yönlendiren yapılanmanın bağlantılarının ve para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.