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Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

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Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, vatandaşları “Türkiye genelinde internet altyapısı değişiyor, modeminiz kullanım dışı kalacak” yalanıyla kandırarak uyumsuz ve düşük değerli modem sattıkları belirlenen şebekeye darbe vuruldu. 801 kişinin mağdur edildiği soruşturmada hesaplarda yaklaşık 116 milyon TL para hareketi tespit edilirken, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada dikkat çeken bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı.

#2
Foto - Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

Teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli şirket çalışanlarının vatandaşlarla iletişime geçerek kendilerini Kablonet, Digitürk ve benzeri kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri gibi tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin vatandaşlara, “Türkiye genelinde internet altyapısı değişiyor. Eski modemler kullanım dışı kalacak. Zorunlu geçiş yapılmazsa faturanız artacak ve internet hizmetiniz kesilecek” şeklinde gerçeği yansıtmayan bilgiler verdikleri tespit edildi.

#3
Foto - Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

Soruşturmada zanlıların kullandığı yöntemin ayrıntıları da ortaya çıktı. Vatandaşlarda teknik bir zorunluluk ve resmi işlem yapıldığı algısı oluşturan şüphelilerin, kişileri yeni modem satın almaya yönlendirdikleri ve ürünleri kapıda ödeme yöntemiyle gönderdikleri belirlendi. Böylece tüketicilerin kendi tercihleriyle alışveriş yaptığı izlenimi oluşturulurken, satışların gerçeğe aykırı bilgiler kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

#4
Foto - Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

Mağdurlara gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapılarıyla uyumlu olmadığı belirlendi. Cihazların piyasa değerinin oldukça altında olduğu, vatandaşlara vaat edilen indirimlerin uygulanmadığı ve birçok modemin aktif olarak kullanılamadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 801 kişinin bu yöntemle mağdur edildiği belirlendi.

#5
Foto - Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

Polisin yaptığı mali incelemelerde operasyonun boyutunu ortaya koyan çarpıcı verilere ulaşıldı. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda, mağdurlardan aktarıldığı değerlendirilen yaklaşık 116 milyon TL'lik para girişi tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

#6
Foto - Sahte Modem Operasyonu! 90 şüpheli gözaltında

14 Ağustos 2026 tarihinde Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. ŞİRKETLERİN BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU Operasyonun mali ayağında da kapsamlı tedbirler uygulandı. Soruşturma kapsamında 13 şirketin banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu. Suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen mal varlıkları da incelemeye alındı. OTOMOBİLLER, VİLLA, DAİRE VE ARSA... Toplam tahmini değeri 43 milyon 500 bin TL olan mal varlığı muhafaza altına alındı. Bunlar arasında: 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsa bulunuyor. Vatandaşları internetlerinin kesileceği korkusuyla modem almaya yönlendiren yapılanmanın bağlantılarının ve para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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