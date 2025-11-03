  • İSTANBUL
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e, Türkiye'deki Frankofon Elçileri Grubu tarafından "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi.

#1
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenen resepsiyona, Dursun Özbek'in yanı sıra Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak, İsviçre, Lüksemburg, Belçika, Fransa, Vietnam, Fildişi Sahili, Cibuti, Çad, Kamerun gibi ülkelerin büyükelçileri katıldı.

#2
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Türkiye’deki Frankofon Büyükelçiler tarafından oluşturulan ödül, bu yıl ilk kez verildi. Çocukların yer aldığı folklor gösterisiyle başlayan törende Dursun Özbek'e ödülünü, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi takdim etti.

#3
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Açılış konuşmasını yapan Mustafa Reşat Dabak, "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü için burada sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Burada eğitim görmüş, liderliği ve ekolüne bağlılığıyla bilinen Dursun ağabeyi onurlandırmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Dursun Özbek ise törende yaptığı konuşmada, "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü'nü aldığım için derin bir duygusallık yaşıyorum. Bu ödüle layık görüldüğüm için minnettarım. Benim için tarif edemeyeceğim büyük bir onur. Güçlü bir önem taşıyor. Giresun'un küçük bir köyünde doğdum. Bugün bu prestijli ödülü almama vesile olan Galatasaray Lisesi'ne girmek için aldığım burs, tüm hayatımı değiştirdi. Sayın büyükelçilere bu ödül törenini düzenledikleri için minnetlerimi sunarım. 'Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti, çok yaşa Frankofoni, çok yaşa Galatasaray' diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, aldığı ödülde Galatasaray yönetimine geldikten sonra yaptıklarının etkili olduğunu söyledi.

#6
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Takdir edilmenin güzel bir şey olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti: "Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri, Ankara'da kendi aralarında toplanıyorlar. İlk defa Türkiye'de Yılın Frankofon, Fransızca konuşan adamı olarak seçim yapıyorlar. Bana anlattıkları kadarıyla oy birliğiyle beni seçiyorlar. Bu çok anlamlı ve güzel bir ödül. Galatasaray'ın başkanı olmam, bu ödüle daha güzel bir anlam veriyor. Bu şekilde seçilen kişi sadece özel hayatıyla değil, Galatasaray'da yaptıklarıyla da bu ödüle layık görülüyor. Dolayısıyla çok sevinçliyim. Galatasaray'da yönetime geldikten sonra yaptıklarımızın bunu büyük ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Böyle bir ödül, Galatasaray başkanı olarak çok onur verici ve Galatasaray'a da yakıştı. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray Spor Kulübü için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da takdir ediliyor, takdir edildiği için de çok mutluyum. Şahsım ve arkadaşlarım adına mutluyum. Çünkü bu ödüllerin hepsi sadece benle ilgili değil, arkadaşlarımın verdiği destekle, onların adına da alınan bir ödül."

#7
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçı da değerlendiren Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 2 yaptık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız Şampiyonlar Ligi ile bu sene taraftarlarımızı memnun etmek, zirveye doğru tırmanmak. Dolayısıyla Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi. İnşallah onu da güzel bir sonuçla geçmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

#8
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Galatasaray'da Fransızca konuşan, özellikle Afrika ülkelerinden birçok oyuncunun oynadığını hatırlatan Özbek, "Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle konuştuğumuzda bana tek tek burada kimlerin oynadığından, kendi ülkelerinden bahsediyorlar.

#9
Foto - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Ülkelerinde bu oyuncuların Galatasaray için pozitif anlamda konuştuklarını, Galatasaray'ın reklamını yaptıklarını söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Bu ödül de bu bakımdan bu ilişkileri sağlamlaştıracak. Dolayısıyla bu ilişkilerden çok memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.

