Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü" verildi

Takdir edilmenin güzel bir şey olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti: "Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri, Ankara'da kendi aralarında toplanıyorlar. İlk defa Türkiye'de Yılın Frankofon, Fransızca konuşan adamı olarak seçim yapıyorlar. Bana anlattıkları kadarıyla oy birliğiyle beni seçiyorlar. Bu çok anlamlı ve güzel bir ödül. Galatasaray'ın başkanı olmam, bu ödüle daha güzel bir anlam veriyor. Bu şekilde seçilen kişi sadece özel hayatıyla değil, Galatasaray'da yaptıklarıyla da bu ödüle layık görülüyor. Dolayısıyla çok sevinçliyim. Galatasaray'da yönetime geldikten sonra yaptıklarımızın bunu büyük ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Böyle bir ödül, Galatasaray başkanı olarak çok onur verici ve Galatasaray'a da yakıştı. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray Spor Kulübü için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da takdir ediliyor, takdir edildiği için de çok mutluyum. Şahsım ve arkadaşlarım adına mutluyum. Çünkü bu ödüllerin hepsi sadece benle ilgili değil, arkadaşlarımın verdiği destekle, onların adına da alınan bir ödül."