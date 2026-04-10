Polise Saldırıya Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı'dan Sert Tepki
Bursa’da belediye binası önünde toplanan CHP’li bir grubun içeri girmek istemesi üzerine polis ekipleri tarafından güvenlik barikatı oluşturuldu. Barikatı aşmaya çalışan grupla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bazı polis memurları, atılan yabancı maddeler ve fiziki müdahale sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bursa Emniyet Müdürlüğü saldırıya karıştığı tespit edilen kişiler hakkında inceleme başlattı.