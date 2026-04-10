Polise Saldırıya Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı'dan Sert Tepki
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa’da belediye binası önünde toplanan CHP’li bir grubun içeri girmek istemesi üzerine polis ekipleri tarafından güvenlik barikatı oluşturuldu. Barikatı aşmaya çalışan grupla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bazı polis memurları, atılan yabancı maddeler ve fiziki müdahale sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bursa Emniyet Müdürlüğü saldırıya karıştığı tespit edilen kişiler hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan olaylara ilişkin Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Yazıcı, yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yazıcı, polis memurlarına yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Yazıcı, açıklamasında, polis teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, “Bursa’da polisimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için canı pahasına görev yapan kahraman polislerimize uzanan her el, doğrudan devletimize ve milletimizin birliğine yönelmiş bir tehdittir” ifadelerini kullandı. “10 Nisan Öncesi Yapılan Saldırı Manidar” Saldırının zamanlamasına dikkat çeken Yazıcı, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan Polis Günü’ne günler kala yaşanan olayın “manidar” olduğunu belirtti. Yazıcı, “Türk Polis Teşkilatı’nın 180 yılı aşkın köklü geçmişini onurla kutladığımız 10 Nisan Polis Günü’ne yakın bir tarihte böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi kabul edilemez. Son dönemde artan polis hazımsızlığı bu olayla birlikte açıkça ortaya çıkmıştır” dedi.

Türkiye’nin geçmişte de toplumsal kitlelerin sokağa dökülmek istendiği süreçler yaşadığını ifade eden Yazıcı, 1960 ve 1980 darbe dönemleri, 28 Şubat süreci ve Gezi Parkı olaylarını hatırlatarak, benzer girişimlerin toplumsal huzuru tehdit ettiğini vurguladı. Yazıcı, CHP’nin halkı sokağa dökmeye yönelik bir tutum sergilediğini ve bunun iç kargaşa riskini artırdığını öne sürdü.

Polis teşkilatının devletin bekası ve kamu düzeninin sağlanmasında hayati bir rol üstlendiğini belirten Yazıcı, güvenlik güçlerine yönelik her türlü saldırının toplumsal barışa zarar verdiğini ifade etti. Sağduyu Çağrısı Açıklamasının sonunda kamuoyuna sağduyu çağrısında bulunan Yazıcı, “Yaralanan polis memurlarımıza acil şifalar diliyor, olaylara karışanların hukuk önünde hesap vereceğine inanıyorum. Milletimizi provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum” dedi.

