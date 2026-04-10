Polise Saldırıya Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı'dan Sert Tepki

Yazıcı, açıklamasında, polis teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, “Bursa’da polisimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için canı pahasına görev yapan kahraman polislerimize uzanan her el, doğrudan devletimize ve milletimizin birliğine yönelmiş bir tehdittir” ifadelerini kullandı. “10 Nisan Öncesi Yapılan Saldırı Manidar” Saldırının zamanlamasına dikkat çeken Yazıcı, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan Polis Günü’ne günler kala yaşanan olayın “manidar” olduğunu belirtti. Yazıcı, “Türk Polis Teşkilatı’nın 180 yılı aşkın köklü geçmişini onurla kutladığımız 10 Nisan Polis Günü’ne yakın bir tarihte böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi kabul edilemez. Son dönemde artan polis hazımsızlığı bu olayla birlikte açıkça ortaya çıkmıştır” dedi.