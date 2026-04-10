Sadece diske müdahale yeterli değil: Bel ve boyun fıtığı hastalarına önemli tavsiyeler...

Koca, her boyun ve bel ağrısının disk kaynaklı olmadığını belirterek, "Toplumda görülen bu ağrıların yalnızca yaklaşık yüzde 10-20’si disk patolojisine bağlıdır. Buna rağmen birçok hastada doğrudan diske yönelik girişimsel işlemlerin gündeme gelmesi doğru değildir" dedi. "Her hasta nükleoplasti adayı değildir" Disk kaynaklı olduğu belirlenen hastalarda bile nükleoplastinin ilk seçenek olmadığını vurgulayan Koca, "Boyun veya bel ağrısı olan her 100 hastadan ancak çok az bir kısmı bu işlem için uygun adaydır. Her disk problemi nükleoplasti gerektirmez" ifadelerini kullandı.