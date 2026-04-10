Sadece diske müdahale yeterli değil: Bel ve boyun fıtığı hastalarına önemli tavsiyeler...
Sadece diske müdahale yeterli değil: Bel ve boyun fıtığı hastalarına önemli tavsiyeler...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarının her geçen gün bu konuya daha da ehemmiyet vermesi işin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, son dönemde sıkça gündeme gelen nükleoplasti uygulamalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Koca, her boyun ve bel ağrısının disk kaynaklı olmadığını belirterek, "Toplumda görülen bu ağrıların yalnızca yaklaşık yüzde 10-20’si disk patolojisine bağlıdır. Buna rağmen birçok hastada doğrudan diske yönelik girişimsel işlemlerin gündeme gelmesi doğru değildir" dedi. "Her hasta nükleoplasti adayı değildir" Disk kaynaklı olduğu belirlenen hastalarda bile nükleoplastinin ilk seçenek olmadığını vurgulayan Koca, "Boyun veya bel ağrısı olan her 100 hastadan ancak çok az bir kısmı bu işlem için uygun adaydır. Her disk problemi nükleoplasti gerektirmez" ifadelerini kullandı.

Tedavide aceleci davranılmaması gerektiğini belirten Koca, "Öncelikle hastanın şikayetinin gerçekten diskten kaynaklanıp kaynaklanmadığı netleştirilmelidir. Ardından ilk basamakta cerrahi dışı, daha düşük riskli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Bu yöntemlerle fayda görmeyen ancak ameliyat gerektirecek düzeyde olmayan sınırlı hasta grubunda nükleoplasti değerlendirilebilir" dedi.

Nükleoplastinin girişimsel bir işlem olduğunu hatırlatan Koca, "Sinir dokusuna zarar verme, enfeksiyon, işlem sonrası yapışıklık gelişimi ve şikayetlerin devam etmesi gibi riskler söz konusudur.

Bu nedenle basit ve zararsız bir işlem gibi görülmemelidir" şeklinde konuştu.

Tedavinin yalnızca diske odaklanmasının eksik bir yaklaşım olduğunu belirten Koca, "Disk problemini ortaya çıkaran kas dengesizlikleri, postür bozuklukları ve biyomekanik sorunlar düzeltilmeden yapılan işlemler kalıcı çözüm sağlamaz" ifadelerini kullandı.

Son olarak hastalara uyarılarda bulunan Koca, "Nükleoplasti bazı hastalarda faydalı olabilir ancak kesin çözüm değildir.

Gereksiz uygulamalar hem risk oluşturur hem de zaman kaybına yol açar. Tedavi mutlaka kişiye özel planlanmalıdır" diye konuştu.

