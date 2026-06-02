Galatasaray ile ilgili açıklama yapmıştı! Erman Toroğlu’na hapis istemi

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Toroğlu'nun Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüştüğüne ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarıyla halkı yanıltıp algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı belirtildi.