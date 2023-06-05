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Spor
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

2023-06-05 16:38:51
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şampiyon Galatasaray'ın 3-0 galip ayrıldığı maçın ardından Ahmet Çakar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

Süper Lig'de Şampiyon Galataray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile pazar akşamı karşı karşıya geldi. Ezeli rakibine karşı baştan sona üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, taraftarlarının yüzünü güldürdü. Maçın ardından spor yazarları önemli değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

BÜLENT TİMURLENK: 4 GERİDEN 4 İLERİYE Uzun bir koşuydu Galatasaray'ınki... Hayır bu sezon değil, 30 yıl süren bir koşu! Avrupa'da yarı final oynadığında Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk gerisindeydi bu kulüp. 92-93 sezonunu zirvede bitirdiğinde 9 şampiyonlukla 3. sıradaydı. Fenerbahçe'nin 12, Beşiktaş'ın 10 şampiyonluğu vardı. UEFA Kupası'nı aldığı sezon 14-13 ile Fenerbahçe'yi sollamış, iki sezon sonra da ezeli rakibinden daha zayıf bir kadroya sahip olmasına rağmen 3. yıldızı göğsüne takmıştı. Yine Fenerbahçe kadrosu ağır basarken 2006'yı ve ardından 2008'i kazandıklarında şampiyonluk sayıları 17-17 eşitlenmişti. Bugün Galatasaray 23-19 önde. 4 şampiyonluk gerideki takım, Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk nasıl önüne geçti derseniz, bu başarıları yok sayanların zırvaları çok ama gerçek şu; doğru teknik adamlar, vizyon sahibi yöneticiler, armaya aidiyet duygusunu geliştirmiş yabancı futbolcular ve Florya'nın havasını koklayıp takım olmayı başarmış kadrolar. 30 yıllık bir yürüyüştü bu. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon ellerinden geleni yaptılar ama daha iyisini yapan şampiyon oldu. Mesele maç öncesi alkışlamak değil, rakibin başarısını kabullenip hatalara öz eleştiri yapabilmek. Bu 30 yılda Galatasaray hep kazanmadı ama ne zaman kaybettiyse faturayı başkanlarına, teknik adamlarına bazen acımasızca olsa da kesmeyi bildi. Bütün bunlar size geçen haftaki şampiyonluğundan 10 dakika sonra Oliver Kahn, Salihamidzic'i gönderen Bayern Münih'i hatırlatmıyor mu? Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray başkanı ve yönetimi.

#3
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

GÜRCAN BİLGİÇ: JESUS'UN ESERİ Lideriniz kadar ilerlersiniz demişler. Teknik direktörünüz, "Galatasaray maçını değil, kupa finalini bekliyoruz" dedikten sonra, sahadaki oyunculardan farklı şeyler beklemek beyhudeydi aslında. Başka teknik adamlar futbolu bilmiyor ama tek forvetle ve bir orta saha fazla oynayıp takımlarını en çok pozisyona giren, en az pozisyon veren takım haline getiriyorlar. Jesus "yaşlı kurt" tabii… Yaşamış-görmüş… Her rakibe karşı maçları baskılamış, kendi sahasında seyircisiyle birlikte bunu çok iyi kullanmış G.Saray'a karşı Rossi ile başlıyor maça mesela… İki stoperi de trafik polisi haline geldi maçta. Direkt paslarda İcardi de, Barış Alper de topu tuttular, hücum pası ürettiler. Her defasında hızlı oyuncularını defansın arkasına sarkıtmak istedi Okan Buruk. Bu organizasyonu önlemek Valencia ve Batshuayi'nin baskısıyla olmazdı. Arda ve Rossi de bu özelliklerde değil.

#4
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

Maç sonunda muhtemelen skoru Peres'in gördüğü kırmızı karta ve 10 kişi kalmalarına bağlayacaktır "yaşlı kurt"… Değil öyle; sen beceremedin, akıl edemedin, üretemedin, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekledin. Maç öncesi oynanmadan kazanılan maçların altını çizip, şampiyonluğu gerçekçi bulmadı. İsmail Yüksek de benzer şeyler mırıldandı. Hak etmek için kazanan rakibinden daha iyi olduğunu ortaya koymalısın. İki maçta da boyun eğiyorsun Galatasaray'a… Sonuçta her şey Jesus'un istediği gibi gelişiyor, önemsiz Galatasaray maçı kaybedildi, kupa finali son hedef haline geldi. Ne zaman ki "vazgeçersin, o zaman kaybedersin"… Doğru bir hoca ile Süper Kupa maçıdır asıl olan artık. Jesus olmadan elbette…

#5
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

LEVENT TÜZEMEN: ÇOK YAKIŞTI Galatasaray'a Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk gerçekten çok yakıştı. Bu şampiyonluğun çok uzun bir hikâyesi var. Öncelikle Dursun Özbek, Galatasaray'ın başına geçti, Okan Buruk'u göreve getirdi. Erden Timur'a transferi bırakıp, yıldız oyuncuları almasını sağladı. Camiaya sevgi iklimini aşıladı. Taraftara da şampiyonluk sözü verdi. Yönetim, taraftar, teknik ekip, futbolcular ve Florya'da çalışanlar kol kola girip Galatasaray ailesini oluşturdu. Galatasaray ne zaman aile olduysa şampiyonluklar ve kupalar kazandı. Galatasaray, bir his takımı olduğunu gösterdi. Bir aile olarak halatı hep birlikte çektiler ve Galatasaray, 15. haftada yükseldiği liderlik koltuğundan bir kere bile düşmedi, hep kazandı. Buruk rekorlar kırdı ve oynattığı futbolla göz kamaştırdı.

#6
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

Fenerbahçe'ye karşı uzun bir aradan sonra bir sezonda iki galibiyet almak, iki maçta da 3-0'lık sonuçlar elde etmek, hiç gol yememek başarıların en büyüğüdür. Kadıköy ve Nef Stadı'nda kazanılan zaferler, akıllı ve kaliteli oyunun, maçların sahada kazanıldığının tam bir belgesi oldu. 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynayan İcardi, son haftalarda büyük sorumluluk alıp attığı gollerle takımı sırtladı. Kerem çalışkanlığı, Torreira cesur yüreği ile mükemmel performans sergiledi. Okan hoca, bütün takıma sevgiyi ve adaleti eşit dağıttı. Kulübede oturan isyan etmedi, sonradan oyuna girse dahi Barış Alper gibi bütün gücünü sahaya verdi. Mata ile Mertens liderlik yaptı. Muslera 6. şampiyonluğuna imza atarken, adı Galatasaray tarihine altın harflerle yazıldı. Atanla tutandan başlayan şampiyonluk serüveni son olarak Fenerbahçe galibiyeti ile taçlandı. Bu şampiyonluk Galatasaray ailesine hayırlı, uğurlu olsun. Avrupa'da kazanılacak başarıların yolunu açsın.

#7
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

ERMAN TOROĞLU: MANCINI OKAN BURUK'U ARAMIŞ Galatasaray geçen hafta şampiyon olmuş. Hepsi eğlenmişler. Gelen haberlere göre de sadece iki gün idman yapmışlar. Fenerbahçe'ye bakarsak rakip Galatasaray! Buradan mağlup çıkmayacaksın. Hem de ne olursa olsun ikincilik de önemli, daha da önemlisi haftaya pazar Türkiye Kupası finali var. Ancak sarı-kırmızılılar sahaya sanki lig yeni başlıyormuş gibi çıktı, çatır çatır oynadı. İki takım arasındaki fark çok net bir şekilde gözüktü.

#8
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

Bu Fenerbahçe'yi gördükten sonra Türkiye Kupası finali için iyi şeyler düşünmüyorum. Galatasaray bu sene ligi hak etti. Okan Buruk da takımı güzel idare etti. Zaniolo iki hafta evvel çok gereksiz ve futbol aptallığı çerçevesinde yaptığı hareketten atılmıştı ama dün Okan onu yine sahneye sürdü. Hiçbir yerden istihbarat almadım ama Mancini, Okan'ı aradı herhalde. "Ben bu oyuncuyu sana yolladım. Tamam, bu çocuk haşarı ama ben bunu milli takım kadrosuna aldım, sen de oynatsana" demiş midir acaba? Bir şey duymadım ama büyük ihtimalle böyle bir konuşma geçmiştir. Adam tepeden tırnağa futbolcu ama arada kontaklar atıyor. Galatasaray'da görevini yapmayan oyuncu yoktu. Bilmiyorum dikkatinizi çekmiştir herhalde dün gece 22 futbolcu içinde hiç hareket etmeden, kendi kendine ısınan, hiç zorlanmayan bir isim vardı. Kim o, Muslera! Türkiye'nin iki büyük takımı oynadı ama maalesef hakem bu maçın hakemi değildi. Bu arkadaşı FIFA yaptılar ama bu ikinci sınıf bir hakem. Sahada hareketleri, konuşmaları, yürüyüşü, koşuşu her şeyi ofsayt veya ofsaytımsı!

#9
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

AHMET ÇAKAR: UZUN YILLARDIR BÖYLESİ FARK OLMADI Galatasaray, Fenerbahçe'yi dün darmadağın etti. Gerçekten de çok uzun yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki farkı bu kadar büyük görmemiştik. Fenerbahçe kafayı kaldıramadı. Oyun aslında dengede başladı ama sonra Galatasaray sürekli alan daraltıp, baskı uygulayıp toplar kaptı ve bunlardan birinde de Zaniolo golünü attı. İkinci yarı yine her şey Galatasaray'ın lehineydi. Yine Zaniolo, Peres'in arkasındayken dribbling halinde önüne geçti, darbeye maruz kaldı, Peres oyundan atıldı ve zaten bu dakikadan sonra da maç bitti. Duran topta bu sefer İcardi sahneye çıktı. Kornerde top boşta kaldı, İcardi tamamladı. Sonra yine Zaniolo o müthiş sol ayağıyla 20 metreden attığı golle sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0'lık galibiyetin Seyrantepe'de de kopyasını getiriverdi. Sacha Boey ve Kazımcan çok iyi oynadılar. Özellikle Kazımcan için dün geceki maç belki de kariyer karşılaşması ya da bundan sonraki kariyerinin ilk kilometre taşı.

#10
Foto - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! Ahmet Çakar'dan olay sözler

Sonuçta Galatasaray en yakın rakibini iki maçta da 3'er 0 yenmekle kalmadı, "Ben şampiyonluğu hak ettim" dedi. Şimdi Fenerbahçe için ikincilik şansı da tehlikede. Beşiktaş son karşılaşmasını kazanırsa -ki kazanma şansı yüksek, Fenerbahçe üçüncü olacak. Hakem Bitigen için iki kritik karar vardı. İlki, Samet'in ceza sahasına girerken İcardi'nin bileğine yaptığı hamle; mutlak faul. Son adamdan dolayı kırmızı kart bile tartışılır. Diğeri de sarı kartlı Nelsson'un oyun durmuşken Valencia'ya attığı kasti omuzu es geçmesi. Kaynak: Sabah

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