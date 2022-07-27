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#1
Foto - Tivoli Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'da savunmada Metehan Baltacı, hücumda ise Barış Alper Yılmaz, Haris Seferovic ve Oğulcan Çağlayan performanslarıyla dikkati çekti. Salernitana'da ise bir dönem adı Galatasaray ile anılan Norveçli golcü Eric Botheim etkili bir performans gösterdi. İki takımın da çok pozisyon üretemediği ilk yarı, Botheim ve Seferovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Tivoli Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'da savunmada Metehan Baltacı, hücumda ise Barış Alper Yılmaz, Haris Seferovic ve Oğulcan Çağlayan performanslarıyla dikkati çekti. Salernitana'da ise bir dönem adı Galatasaray ile anılan Norveçli golcü Eric Botheim etkili bir performans gösterdi. İki takımın da çok pozisyon üretemediği ilk yarı, Botheim ve Seferovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

#2
Foto - Müsabakanın ikinci yarısında daha fazla pozisyona giren taraf Galatasaray oldu. Seferovic, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, rakibine de gol şansı vermedi. İki takımın da üst üste yaptığı değişikliklerle oyunun temposu düştü ve son 20 dakika orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarıda takımlar eşitliği bozamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında daha fazla pozisyona giren taraf Galatasaray oldu. Seferovic, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, rakibine de gol şansı vermedi. İki takımın da üst üste yaptığı değişikliklerle oyunun temposu düştü ve son 20 dakika orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarıda takımlar eşitliği bozamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

#3
Foto - Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, 2. maçında da gol attı. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına İstanbul'da yapılan Kasımpaşa karşılaşmasıyla çıkan Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, attığı golle müsabakanın 2-1 kazanılmasını sağladı. ​​​​​​​Seferovic, Salernitana karşılaşmasında da 13. dakikada ağları havalandırarak beraberliği sağladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, 2. maçında da gol attı. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına İstanbul'da yapılan Kasımpaşa karşılaşmasıyla çıkan Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, attığı golle müsabakanın 2-1 kazanılmasını sağladı. ​​​​​​​Seferovic, Salernitana karşılaşmasında da 13. dakikada ağları havalandırarak beraberliği sağladı.

#4
Foto - Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı 6. hazırlık maçlarında 2. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce oynadığı 5 hazırlık müsabakasında ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik yaşamıştı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı 6. hazırlık maçlarında 2. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce oynadığı 5 hazırlık müsabakasında ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik yaşamıştı.

#5
Foto - Avusturya'ya dün gelen kafilede yer almayan Christian Luyindama, bugün kampa katıldı. Kiralık gittiği takımıyla lig sezonu geç bittiği için Avusturya'daki ilk etap çalışmalarına katılmayan Luyindama, dün açıklanan kamp kadrosunda yer almamıştı. Özel işleri için 1 günlüğüne İstanbul'da kalan tecrübeli savunma oyuncusu, bugün Avusturya'ya gelerek kampa dahil oldu. Salernitana müsabakasında yedekler arasında yer alan Luyindama, 68. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın bir dönem transferi için girişimlerde bulunduğu Eric Botheim, sarı-kırmızılı takıma gol attı. Rusya'nın Krasnodar takımıyla sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmesi gerçekleştirdiği Botheim, 20 milyon avroluk tazminat riski nedeniyle kadroya katılmadı. Salernitana ile sözleşme imzalayan Norveçli futbolcu, Galatasaray'a karşı forma giydi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasını zorlayan Botheim, 11. dakikada kendi başlattığı pozisyonda ceza sahasında şık çalımlar atarak fileleri havalandırdı.

Avusturya'ya dün gelen kafilede yer almayan Christian Luyindama, bugün kampa katıldı. Kiralık gittiği takımıyla lig sezonu geç bittiği için Avusturya'daki ilk etap çalışmalarına katılmayan Luyindama, dün açıklanan kamp kadrosunda yer almamıştı. Özel işleri için 1 günlüğüne İstanbul'da kalan tecrübeli savunma oyuncusu, bugün Avusturya'ya gelerek kampa dahil oldu. Salernitana müsabakasında yedekler arasında yer alan Luyindama, 68. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın bir dönem transferi için girişimlerde bulunduğu Eric Botheim, sarı-kırmızılı takıma gol attı. Rusya'nın Krasnodar takımıyla sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmesi gerçekleştirdiği Botheim, 20 milyon avroluk tazminat riski nedeniyle kadroya katılmadı. Salernitana ile sözleşme imzalayan Norveçli futbolcu, Galatasaray'a karşı forma giydi. Sarı-kırmızılı takımın savunmasını zorlayan Botheim, 11. dakikada kendi başlattığı pozisyonda ceza sahasında şık çalımlar atarak fileleri havalandırdı.

#6
Foto - Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının İtalya temsilcisi ile yaptığı hazırlık maçına ilgi gösterdi. Avusturya ve civar ülkelerde yaşayan yaklaşık üç bin sarı-kırmızılı taraftar, karşılaşma için Innsbruck'taki Tivoli Stadı'na geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sırasında tezahüratlarla takımlarını desteklerken, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının İtalya temsilcisi ile yaptığı hazırlık maçına ilgi gösterdi. Avusturya ve civar ülkelerde yaşayan yaklaşık üç bin sarı-kırmızılı taraftar, karşılaşma için Innsbruck'taki Tivoli Stadı'na geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sırasında tezahüratlarla takımlarını desteklerken, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

#7
Foto - Galatasaray: 1 - Salernitana: 1 Stat: Tivoli Hakemler: Walter Altmann, Andreas Staudinger, Onur Yayar (Avusturya) Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 68 Elabdellaoui), Metehan Baltacı (Dk. 68 Luyindama), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 68 Nelsson), Kazımcan Karataş (Dk. 83 Efe Akman), Cicaldau (Dk. 68 Hamza Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Baran Aksaka), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Ali Turap Bülbül), Emre Kılınç (Dk. 78 Beknaz Almazbekov), Seferovic (Dk. 68 Ömer Bayram)

Galatasaray: 1 - Salernitana: 1 Stat: Tivoli Hakemler: Walter Altmann, Andreas Staudinger, Onur Yayar (Avusturya) Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 68 Elabdellaoui), Metehan Baltacı (Dk. 68 Luyindama), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 68 Nelsson), Kazımcan Karataş (Dk. 83 Efe Akman), Cicaldau (Dk. 68 Hamza Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Baran Aksaka), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Ali Turap Bülbül), Emre Kılınç (Dk. 78 Beknaz Almazbekov), Seferovic (Dk. 68 Ömer Bayram)

#8
Foto - Salernitana: Sepe (Dk. 69 Fiorillo), Motoc (Dk. 61 Mantovani), Fazio (Dk. 61 Mamadou Coulibaly, Dk. 67 Capezzi), Pirola (Dk. 69 Sy), Bohinen (Dk. 62 Boultam), Kechrida (Dk. 69 D'Andrea), Bradaric (Dk. 26 Jaroszynski), Lassana Coulibaly (Dk. 61 Veseli), Cavion, Valencia (Dk. 69 Kristoffersen), Botheim (Dk. 69 Vergani)

Salernitana: Sepe (Dk. 69 Fiorillo), Motoc (Dk. 61 Mantovani), Fazio (Dk. 61 Mamadou Coulibaly, Dk. 67 Capezzi), Pirola (Dk. 69 Sy), Bohinen (Dk. 62 Boultam), Kechrida (Dk. 69 D'Andrea), Bradaric (Dk. 26 Jaroszynski), Lassana Coulibaly (Dk. 61 Veseli), Cavion, Valencia (Dk. 69 Kristoffersen), Botheim (Dk. 69 Vergani)

#9
Foto - Goller: Dk. 11 Botheim (Salernitana), Dk. 13 Seferovic (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 22 Motoc (Salernitana), Dk. 51 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 65 Emre Kılınç (Galatasaray)

Goller: Dk. 11 Botheim (Salernitana), Dk. 13 Seferovic (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 22 Motoc (Salernitana), Dk. 51 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 65 Emre Kılınç (Galatasaray)

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