Tivoli Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'da savunmada Metehan Baltacı, hücumda ise Barış Alper Yılmaz, Haris Seferovic ve Oğulcan Çağlayan performanslarıyla dikkati çekti. Salernitana'da ise bir dönem adı Galatasaray ile anılan Norveçli golcü Eric Botheim etkili bir performans gösterdi. İki takımın da çok pozisyon üretemediği ilk yarı, Botheim ve Seferovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.