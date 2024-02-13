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Yaşam
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Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

2024-02-13 22:37:23
Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

İstanbul'un tarihi mekanlarından olan Galata Kulesi'nin ilk yapıldığında nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

#1
Foto - Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

Yüzyıllar önce surları gözetlemek için yapılan Galata Kulesi tarih boyunca pek çok kez değişiklikler yaşadı. Özellikle de yangınlardan ciddi yara alan kule defalarca bakımdan, restorasyondan geçti. Cristoforo Buondelmonti'ye ait Liber insularum Archipelagi'nin Marciana Millî Kütüphanesi'nde yer alan 1420'ler ile 1430'lara ait haritada Galata Kulesi surların en tepesinde bulunuyor

#2
Foto - Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve bugün müze olarak kullanılan Galata Kulesi, tarihte pek çok işlev gördü. Bir dönem yangın kulesi, bir dönem de rasathane olarak kullanılan Kule, yapımından bugüne kadar sayısız değişikliğe uğradı.

#3
Foto - Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

1267'de Cenevizlilerin Pera'da kurduğu koloninin gelişmesinin ardından 1335-1349 yılları arasında inşa edilen Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethettiği tarihe kadar Cenevizlilerin kontrolündeydi.

#4
Foto - Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

Bu dönemde Cenevizlilerin Osmanlı'ya karşı herhangi bir direniş göstermemesine rağmen Galata'da ve Galata Kulesi'nde pek çok tahribat gerçekleştirildi. Bu tahribatlar Fatih Sultan Mehmet'in tahribatıyla durduruldu ve kule yeniden inşa edildi.

#5
Foto - Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

Galata Kulesi, tıpkı İstanbul gibi pek çok badire atlattı. 1509 yılındaki büyük depremde hasar gören Kule, 1510'da onarıldı. 16. ve 17. yüzyıllarda esirlerin tutulduğu yerdi. Ayrıca levazım ambarı olarak kullanılıyordu. Galata Kulesi 18.yüzyılda mehterhane ocağı ve yangın kulesi olarak işlev gördü. 1794 yılında yaşanan bir yangın neticesinde hasar gören kulenin üst tarafına bir kahvehane yapıldı.

#6
Foto - Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

Dünyanın en eski şehirlerinden birisi olan İstanbul'un değişim sürecini de ortaya koyan Galata Kulesi'nin çizimleri ortaya çıktı. 1875'teki bir fırtınada çatısının devrilmesinin ardından en üst katın üzerine kâgir iki ahşap kat çıkılarak bu kısım, şehirde çıkan yangınları gözleme ve haber verme amacıyla kullanılmaya başlandı.

#7
Foto - Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

1965-1967 yılları arasında da Galata Kulesi tekrar restore edildi. İstanbul'un sembolü olan Galata Kulesi bugün milyonlarca yerli ve yabancı turisti ilgi odağında. Kaynak: Aydınlık

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