Galata Kulesi eskiden böyle görünüyordu!

Galata Kulesi, tıpkı İstanbul gibi pek çok badire atlattı. 1509 yılındaki büyük depremde hasar gören Kule, 1510'da onarıldı. 16. ve 17. yüzyıllarda esirlerin tutulduğu yerdi. Ayrıca levazım ambarı olarak kullanılıyordu. Galata Kulesi 18.yüzyılda mehterhane ocağı ve yangın kulesi olarak işlev gördü. 1794 yılında yaşanan bir yangın neticesinde hasar gören kulenin üst tarafına bir kahvehane yapıldı.